Başbakan Yıldırım İHA üretim fabrikasını ziyaret etti

Yıldırım, 7 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirdiği ziyarette, terörle mücadelede son yıllarda etkin bir şekilde kullanılan İnsansız Hava Araçlarının Türkiye’nin terörle mücadelesinde önemli yardımcı unsurlarının başında geldiğini söyledi.

“Teröristlerin korkulu rüyası oldu”

İnsansız Hava Araçları nokta tespitler yapabilmeleri bakımından teröristlerin korkulu rüyası olduğunu ifade eden Yıldırım, “Bu tür yerli ve milli üretimlerle Türkiye’yi savunma sanayii alanında markalaştırarak, ülkemizin adını hafızalara kazımaya devam edeceğiz” dedi.

Yıldırım, “Baykar Makina’nın Türk mühendislerinin imzasını taşıyan yerli ve milli üretim çalışmaları bizleri gururlandırıyor” dedi.

Başbakan Yıldırım ayrıca, Selçuk Bayraktar’dan üretimlere dair detaylı bir brifing de aldı.

Baykar Makina’nın kurucusu Özdemir Bayraktar da İnsansız Hava Araçları Projesi’nin zor ve meşakkatli bir çalışma sürecinin sonunda hayata geçirildiğini anlattı.

Kaynak: TRT Haber