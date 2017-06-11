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Başbakan Yıldırım iftar ziyaretinde bulundu

Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, orucunu, özel bir firmada temizlik görevlisi olarak çalışan Harun Körpe'nin Sancaktepe'deki evinde açtı.

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Başbakan Yıldırım iftar ziyaretinde bulundu

Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, orucunu, özel bir firmada temizlik görevlisi olarak çalışan Harun Körpe'nin Sancaktepe'deki evinde açtı.

Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım ile Harun ve Destan Körpe'yi, Sancaktepe Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Yıldırım çiftinin ziyaretinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, İstanbul Milletvekilleri Mihrimah Belma Satır, Mehmet Ali Pulcu, Osman Boyraz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem de bulundu.

Başbakan Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım ile beraberindekiler, bir süre Körpe çifti ve 3 çocuğuyla sohbet etti. Konuklar, iftarı Körpe ailesinin evinde yaptı.

Özel bir firmada temizlik görevlisi olarak çalışan Çorum Osmancıklı Harun Körpe'nin, 2004'te Çekmeköy Şile yolunda geçirdiği trafik kazasında her iki bacağından yararlandığı ve 6 yıl çalışamadığı öğrenildi. 

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım, iftar, sancaktepe
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