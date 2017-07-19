Başbakan Yıldırım, İbadi ve Jagland ile telefonda görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile görüştü.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, İbadi ve Jagland ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.