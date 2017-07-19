Başbakan Yıldırım, İbadi ve Jagland ile telefonda görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile görüştü.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, İbadi ve Jagland ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland ile telefonda görüştü.
Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile görüştü.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, İbadi ve Jagland ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.