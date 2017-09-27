Başbakan Yıldırım, İbadi ile gayrimeşru referandumu görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Türkiye-Irak arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra IKBY'de gerçekleştirilen sözde referandum bağlamındaki gelişmeler ele alındı.
Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Türkiye-Irak arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra IKBY'de gerçekleştirilen sözde referandum bağlamındaki gelişmeler ele alındı.