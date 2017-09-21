  • 21 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Başbakan Yıldırım hicri yeni yılı kutladı

Başbakan Binali Yıldırım, hicri yılbaşının millete, İslam dünyasına ve bütün insanlığa barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

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Başbakan Yıldırım hicri yeni yılı kutladı

Başbakan Binali Yıldırım, hicri yılbaşının millete, İslam dünyasına ve bütün insanlığa barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Başbakanlık Basın Merkezinin internet sitesindeki açıklamaya göre, Yıldırım, hicri yılbaşı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yeni hicri yılın hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Rahmet peygamberi Hazreti Muhammed'in (SAV) hem dünya hem de İslam tarihine ışık tutan hicreti, manevi kurtuluşumuza vesile olacak bir yolculuktur. Hicri yılbaşı olarak kabul edilen bu mukaddes günün milletimize, İslam dünyasına ve bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum. Bugün idrak etmeye başladığımız muharrem ayı içinde yer alan Aşura Günü vesilesiyle Ehl-i Beyt'in bütün güzide fertlerini rahmet ve hürmetle anıyorum."

Etiketler: Başbakan Yıldırım, hicri yılbaşı, islam, Müslümanlar
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