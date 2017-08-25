  • 25 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım: Hiç kimse Türkiye'ye ayar veremez

Başbakan Yıldırım: Hiç kimse Türkiye'ye ayar veremez

Yıldırım, "MİT Müsteşarıyla ilgili tasarrufu Sayın Cumhurbaşkanımız yapacak. bu yapılan değişiklik 16 Nisan hükümet sistemi değişikliği ruhuna uygun olan bir değişikliktir. " dedi.

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Başbakan Yıldırım: Hiç kimse Türkiyeye ayar veremez

Başbakan Binali Yıldırım, "MİT Müsteşarıyla ilgili tasarrufu Sayın Cumhurbaşkanımız yapacak. bu yapılan değişiklik 16 Nisan hükümet sistemi değişikliği ruhuna uygun olan bir değişikliktir. " dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yıldırım, Milli İstihbarat Teşkilatının Cumhurbaşkanına bağlanmasına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"MİT Müsteşarlığının yasasıyla ilgili bir değişiklik oldu. Bundan böyle MİT Müsteşarıyla ilgili tasarrufu Sayın Cumhurbaşkanımız yapacak. Dolayısıyla 16 Nisan referandumunu da dikkate aldığımızda, zaten yeni sistemde bütün MİT Müsteşarlığı, diğer kurumlar hepsi Cumhurbaşkanlığı bünyesinde toplanıyor. Dolayısıyla bu yapılan değişiklik 16 Nisan hükümet sistemi değişikliği ruhuna uygun olan bir değişikliktir. Kamu kuruluşlarında kurallar esastır, mevzuat içerisinde herkesin kendisine verilen görev ve sorumluluğu yapması esastır. Dolayısıyla bu meseleyi Başbakana güvensizlik, vesaire gibi bir yoruma, bir değerlendirmeye tabi tutmak iyi niyetten yoksundur." dedi.

"Hiç kimse Türkiye'ye ayar veremez"

Almanya Dışişleri Bakanının Türkiye'nin AB üyeliği ile ilgili sözlerini de değerlendiren Yıldırım, "Halt etmiş. İşine baksın. Kendi memleketinin işine baksın, Türkiye'ye ayar vermeye çalışmasınlar. Hiç kimse Türkiye'ye ayar veremez. Türkiye'nin içişlerine de kimsenin karışmaya hakkı ve haddi yoktur." şeklinde konuştu.

Etiketler: binali yıldırım, mit müsteşarlığı, cuma namazı
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