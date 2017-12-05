Başbakan Yıldırım: Her iki ülkenin geleceği için büyük projelere imza atacağız

Başbakan Binali Yıldırım, Seul'de Güney Koreli iş adamlarına hitap etti.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının satırbaşları:

- Kore ile ilişkilerimiz yarım asırdan fazla bir geçmişi var. Kore ile diplomatik ilişkilerimizin 60. yılını kutluyoruz. Her iki ülkenin geleceği için büyük projelere imza atacağız. Kore ve Türk firmaları ait oldukları coğrafyada birlikte ciddi projelere imza atabilir. Güzel işler ortaya çıkarabilir. Kore bir mucize gerçekleştirdi. Geçtiğimiz 30 yıla baktığımızda 70'li yıllarda hemen hemen aynı durumdaydık ama ondan sonra ortaya koyduğu büyüme başarısıyla Kore bugün kişi başı milli geliri 30 bin dolara ulaşmış gelişmiş ülke sınıfında bir ülke. Türkiye bugün 17. büyük ekonomiye sahip. Büyümeye devam ediyor.

- Kore ile ilişkileri geliştirmek için imkanlar müsait. Özellikle Türkiye'de iç piyasada büyüme devam ediyor. Bu yıl içerisinde OECD ülkeler arasında en yüksek büyüme oranını sağlayan ülke Türkiye'dir. Çin ve Hindistan'dan sonra 3. en fazla büyüyen ülke Türkiye'dir. Kore firmalarının ilgileri bizi mutlu ediyor. İki gücü birleştirerek Türkiye'nin özellikle gelişmekte olan etrafındaki olan ülkelerle iş yapma imkanı var. Kore'li firmaların Türkiyede daha fazla yatırım yapması sadece Türkiye'nin ihtiyacını görmek açısından değil aynı zamanda Türkiye'yi çevreleyen yıllık 30 trilyon dolarlık gayrisafihasılaya sahip coğrafyada iş imkanı demek oluyor. Türkiye bölgesel anlamda iş yapmak için ideal bir yer. Türkiye'de dünyanın en büyük havalimanını yapıyoruz. Türkiye medeniyetlerin buluştuğu yer haline geldi.

- Son 15 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğumuz reformlar yatırım ortamını iyileştirici tedbirler teşvikler küresel anlamda doğrudan yatırımlarıda artırdı. Ayrıca Türkiye siyasi istikrar güçlü iktidar sayesinde 5,6 oranında büyümeyi başarmıştır. Küresel krize rağmen Türkiye bunu gerçekleştirdi. Türkiye 3 kat büyüdü. Kişi başı milli gelir bugün 11 bin dolara yaklaşmıştır. Dinamik bir iş gücüne sahibiz.

- Türkiye bir hukuk devleti. Her türlü yatırım kanunların ve anayasanın güvencesi altındadır. Bunu Kore'de iş yapan Türk ortaklarıyla iş yapan ortaklarınız bilir. Önümüzdeki büyük fırsatlar var, iddialı hedeflerimiz var.

- Önemli alt yapı projelerini yaklaşık 60 milyar dolar kamu özel sektör işbirliğiyle gerçekleştirdik. Bundan sonra yapacağımız yatırımlarda aynı yöntemde olacak. Kore Türkiye arasındaki tarihi bağlar dostluk çok önemsiyoruz. Kore Türkiye arasında rahatlıkla karşılıklı ticaret başarılabilecek bir hedeftir. Bir yandan bunu yaparken diğer yandanda ticaret dengesini gözetmek lazım. Ülkemizin prestij proejelerinden Avrasya tüneli, Çanakkale köprüsü gibi projelerde Kore firmaları önemli ölçüde yer alıyorlar. Bundan sonrada varlıkları artarak devam etmeli. Gereken her türlü desteği vereceğiz.