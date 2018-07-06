Başbakan Yıldırım: Hedeflerimize hep beraber yürüyeceğiz

Başbakan Binali Yıldırım Ankara'da fidan dikim töreninde konuştu. Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Hayatımız projelerle geçti"

Bizim işimiz yatırım. Hayatımız projelerle geçti. İnsanlarımızın yaşam kalitesini arttıran çalışmalarda hep beraber olduk. Tüm bu işlerin başarılmasında Cumhurbaşkanımızın katkısı var.

"Türkiye 15 yıl öncesine göre çok daha güçlü"

Bu gün Türkiye 15 yıl öncesine göre çok daha güçlü bir yerde. Alt yapı bakımından 2002 yılında dünyada 39. sıradaydı. 2017'nin sonunda 9. sıraya yükseldi. 15 yılda 30 kademe birden geldi. Dünyanın ilk 10 ülkesine girmeyi hedefliyoruz. Aslında ulaşım ve altyapıda girmiş durumdayız. Dünyanın en büyük havayolu şirketi ve havalimanı bizde.

"Hedeflerimize hep beraber yürüyeceğiz"

100 yıl hedeflerimize 2053 ve 2071 vizyonumuza hep birlikte beraberce yürüyeceğiz. Bizimle aynı hedefe yönelen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yeni bir dönem başlıyor.

"Başbakanlık bitti ama ülkeye karşı sorumluluğumuz bitmedi"

Başbakanlık bitti ama ülkeye karşı sorumluluğumuz bitmedi. Milletvekili olarak seçim bölgemdeki insanların gözü kulağı olmaya devam edeceğim.

Kaynak: TRT Haber