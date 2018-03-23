Başbakan Yıldırım: Hava sahasını bugün itibarıyla açıyoruz

Başbakan Binali Yıldırım Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını cevapladı.

Yıldırım, "Kuzey Irak referandumu sonrası hava sahasını kapatmıştık. Bugün itibarıyla hava sahamızı açıyoruz. Bundan böyle Türkiye'den veya Avrupa'dan Erbil'e sivil amaçlı ticari uçuşlar gerçekleştirilebilecek. Ancak bu sadece Erbil'le ilgili. Süleymaniye'ye herhangi bir uçuş gerçekleşmeyecek." dedi.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

Dövizdeki hareketlilik

Kurlardaki değişkenlik geçici bir durumdur. Malum Türkiye'nin dünyaya açık bir ekonomisi var. Zaman zaman dalgalanmalar olabilir. Bunların etkileri de sınırlıdır ve geçicidir. Dolayısıyla asıl olan orta ve uzun vadede ekonominin sağlıklı bir şekilde işlemesidir.

Bugün malum işsizlik ile istihdam ile ilgili veriler açıklandı. Orta vadedeki plana uygun şekilde istihdama katılımda çok önemli yüzde 52-53 oranında bir oran katılım olmasına rağmen geçen sene önemli ölçüde istihdama istihdam sağlayıcı düzenlemeler yaptık. Bunun sonuçlarını da gördük. Dolayısıyla Türkiye'de bir yandan işbirliğine katılım artıyor. Bir yandan da katılanlara işbulma konusunda hükümetimizin düzenlediği çok önemli çalışmalar var. Ekonomimiz ile ilgili zaman zaman değerlendirme kuruluşları zaman zaman bir takım spekülasyonlar hiçbir şekilde Türk ekonomisinin gidişhatını olumsuz yönde etkilemez. Bütün makro ekonomik göstergeler gayet iyidir. Bütçe gelirlerimiz planlananın üzerinde seyrediyor. Bu sene kurulan şirket sayısı bir önceki yıla göre artmış vaziyette. Kapasite kullanım oranı artmış vaziyette. Çok yakında da Özel Süper Teşvik dediğimiz teşvik sistemi de kamuouyuyla paylaşmış olacağız. Diğer yandan Doğu ve Güneydoğu ile ilgili altıncı bölge artı teşvik sistemini de yürürlüğe koyduk. Dolayısıyla ekonomi açısından herhangi bir tereddüte mahal yoktur.

Başbakan Binali Yıldırım: [ABD ile Patriot görüşmeleri] S-400'lerin bir alternatifi değildir.https://t.co/sZV1oqNG2x pic.twitter.com/1rhDeiTc1D — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 23 Mart 2018

ABD ile Patriot görüşmeleri

Türkiye NATO üyesi bir ülke. Dolayısıyla NATO'nun sınırları Türkiye'nin güney sınırlarından başlıyor. Türkiye'nin güney sınırlarını teminat altına alacak her türlü ortak çalışmaya biz sıcak bakıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, Suriye bölgesinde bir takım yanlışlarına rağmen hala bizim müttefikimizdir. NATO'da ortağımızdır o bakımdan NATO müttesabatına uygun savunma sistemi projemizden vazgeçmiş değiliz. Bu bakımdan Patriotlar NATO ile uyumlu diğer savunma sistemlerine yönelik çalışmalarımız devam edecek. Bunlar S-400'lerin bir alternatifi değildir. S-400 bağımsız NATO sisteminden müstakil bir savunma sistemidir. Türkiye bu konuda kararını zaten vermiştir. Bu Patriot ve diğer savunma sistemi ile ilgili talebi ve düşüncelerimizi ortadan kaldırmıyor.

"Türkiye mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor"

Türkiye, terör tehdidi karşısında herhangi bir zaman ve yerle sınırlı olmaksızın mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Malum Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, zaman zaman da Kuzey Irak bölgesine havadan karadan operasyonlarımız gerçekleşiyor. Bundan sonra da tehdit nerede gözükürse, nerede belirgin hale gelirse o noktalara da gerekli müdahaleyi, operasyonu yapma hakkımız saklıdır.

"Erbil'e uçuşlar için hava sahamızı açıyoruz"

Bundan böyle Türkiye'den veya Avrupa'dan Erbil'e sivil amaçlı ticari uçuşlar gerçekleştirilebilecek. Ancak bu sadece Erbil'le ilgili. Süleymaniye'ye herhangi bir uçuş gerçekleşmeyecek."

"Darbenin sorumluları yıl sonuna kadar yargıda hesabını vermiş olacak"

FETÖ konusunda en ufak bir iddiayı, en ufak bir isnadı es geçmemiz söz konusu değil. FETÖ mücadelesi, terörle mücadele kadar hatta daha önemli bir mücadeledir. FETÖ konusunda açılan davaların hemen hemen üçte birinin birinci derece yargılamaları tamamlanmıştır. Diğerlerinin büyük bir ihtimalle tamamına yakını bu yıl sonuna kadar sonuçlanmış olacak. Böylece asrın terör olayı ve ülkemizin bağımsızlığına, demokrasisine karşı girişilen alçak darbenin sorumluları yargıda hesabını vermiş olacak.

Kaynak: TRT Haber