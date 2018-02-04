Başbakan Yıldırım, Hatay'daki harekat merkezinde inceleme yaptı

Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı sırasında, terör örgütü PYD/PKK tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinden Kilis hudut bölgesine düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ahmet Bayram'ın cenaze törenine katıldı.

Şehit Bayram için Hatay Kırıkhan Asri Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Başbakan Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Hatay Valisi Erdal Ata ile bazı milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başbakan Yıldırım, cenaze namazı öncesinde şehidin babası Mustafa Bayram'a taziyelerini iletti.

Bayram'ın kardeşlerinin askeri üniformayla katıldığı törende, Hatay Müftüsü Hamdi Kavillioğlu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Kırıkhan Şehitliği'nde toprağa verildi.

Zeytin Dalı Harekat Merkezini de ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, beraberindeki ekiple birlikte Zeytin Dalı Harekat Merkezi'ni de ziyaret etti.

Harekat Merkezi'nde inceleme yapan Yıldırım, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve diğer askeri yetkililerden Zeytin Dalı Harekatı'ndaki son durum hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da vardı.

Başbakan Yıldırım, operasyonla ilgili bilgiler aldıktan sonra Harekat Merkezi’nden ayrıldı.

Kaynak: AA