Başbakan Yıldırım: Halkalı-Sirkeci ve Kadıköy-Pendik hattı 2018'de açılacak

Başbakan Binali Yıldırım, Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı Açılış Töreni'nin ardından metro ile geldiği Ümraniye Meydanı'nda vatandaşları selamlayarak kısa bir konuşma yaptı.

Binali Yıldırım, 10 kilometrelik raylı sistemin açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, emeği geçen eski Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'a ve yüklenici firmaya teşekkür etti.

Başbakan Yıldırım: Bu hat 700 bin kişiyi bir günde taşıyacak

Erdoğan ve Yıldırım 'sürücüsüz metro'nun ilk seferine katıldı

İstanbul'un dünyanın parlayan yıldızı olduğunu aktaran Yıldırım, "İstanbul marka şehir. 1994'ün öncesine gitmiyoruz, o günleri gençler bilmez ama siz o günleri yaşadınız. Ümraniye, o günlerde çöp dağlarıyla anılıyordu ve Ümraniye'de çöplükte patlamayla hayatını kaybeden insanlarımız oldu. Nereden nereye. İstanbul hem Anadolu Yakası'nda hem Avrupa Yakası'nda Marmaray'la, Avrasya Tüneli, günden güne artan metro ağlarıyla, hızlı treniyle maşallah gelişiyor, İstanbul dünyanın marka şehri olması yolunda emin adımlarla ilerliyor." dedi.

Ümraniye'den raylı sistemle ulaşımın kolaylaştığını dile getiren Başbakan Yıldırım, "Önümüzdeki sene inşallah Halkalı-Sirkeci ve Kadıköy-Pendik hattını da hizmete alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" diyerek konuşmasını tamamladı.