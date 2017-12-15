  • 15 ARALIK 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Kar Yağışlı
Hafif Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.868
    EURO 4.549
  • BIST 109330.17
    ALTIN 156.145
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım: Halkalı-Sirkeci ve Kadıköy-Pendik hattı 2018'de açılacak

Başbakan Yıldırım: Halkalı-Sirkeci ve Kadıköy-Pendik hattı 2018'de açılacak

Başbakan Yıldırım, "Önümüzdeki sene inşallah Halkalı-Sirkeci ve Kadıköy-Pendik hattını da hizmete alıyoruz." dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Başbakan Yıldırım: Halkalı-Sirkeci ve Kadıköy-Pendik hattı 2018de açılacak

Başbakan Binali Yıldırım, Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı Açılış Töreni'nin ardından metro ile geldiği Ümraniye Meydanı'nda vatandaşları selamlayarak kısa bir konuşma yaptı.

Binali Yıldırım, 10 kilometrelik raylı sistemin açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, emeği geçen eski Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'a ve yüklenici firmaya teşekkür etti.

Başbakan Yıldırım: Bu hat 700 bin kişiyi bir günde taşıyacak

Erdoğan ve Yıldırım 'sürücüsüz metro'nun ilk seferine katıldı

İstanbul'un dünyanın parlayan yıldızı olduğunu aktaran Yıldırım, "İstanbul marka şehir. 1994'ün öncesine gitmiyoruz, o günleri gençler bilmez ama siz o günleri yaşadınız. Ümraniye, o günlerde çöp dağlarıyla anılıyordu ve Ümraniye'de çöplükte patlamayla hayatını kaybeden insanlarımız oldu. Nereden nereye. İstanbul hem Anadolu Yakası'nda hem Avrupa Yakası'nda Marmaray'la, Avrasya Tüneli, günden güne artan metro ağlarıyla, hızlı treniyle maşallah gelişiyor, İstanbul dünyanın marka şehri olması yolunda emin adımlarla ilerliyor." dedi.

Ümraniye'den raylı sistemle ulaşımın kolaylaştığını dile getiren Başbakan Yıldırım, "Önümüzdeki sene inşallah Halkalı-Sirkeci ve Kadıköy-Pendik hattını da hizmete alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" diyerek konuşmasını tamamladı. 

Etiketler: metro hattı, binali yıldırım
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER