  • 10 TEMMUZ 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.622
    EURO 4.131
  • BIST 100084.37
    ALTIN 141.066
Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım, Hakkari'de şehit düşen İbişoğlu'nun ailesine taziyelerini iletti

Başbakan Yıldırım, Hakkari'de şehit düşen İbişoğlu'nun ailesine taziyelerini iletti

Başbakan Yıldırım, Yüksekova'da iş makinelerini taşıyan konvoya PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan İbişoğlu'nun babasına taziyelerini iletti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Başbakan Yıldırım, Hakkaride şehit düşen İbişoğlunun ailesine taziyelerini iletti

Başbakan Binali Yıldırım, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerce iş makinelerini taşıyan konvoya yapılan saldırıda yaşamını yitirenlerden operatör Harun İbişoğlu'nun babası Mahmut İbişoğlu'na taziyelerini ileterek, "Merak etmeyin, bu alçaklar bunun hesabını verecek." dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Yüksekova ilçesinde iş makinelerini taşıyan konvoya PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olup, bugün getirildiği Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Ömertepe Mahallesi'nde defnedilen İbişoğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Taziye sırasında Başbakan Yıldırım ve baba İbişoğlu, Ilıcalı'nın telefonundan görüştü.

Başbakan Yıldırım, acılı baba İbişoğlu'na başsağlığı dileyerek, "Kardeşimizin mekanı cennet olsun, Allah sizlere sabırlar versin. Acınızı paylaşıyoruz. Merak etmeyin, bu alçaklar bunun hesabını verecek. Ben de bugün Kırıkkale'deyim. Buradaki vatandaşlarımızın, milletvekillerimizin de taziyeleri var, onlar da acılarınızı paylaşıyorlar." dedi.

Telefon görüşmesinde duygulanarak gözyaşlarını tutamayan baba İbişoğlu da Başbakan Yıldırım'a taziyelerinden dolayı teşekkür ederek, "Allah sizden razı olsun, Allah sizi başımızdan eksik etmesin." diye konuştu.

Etiketler: taziye, şehit asker, Hakkari, Başbakan Binali Yıldırım
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER