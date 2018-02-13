Başbakan Yıldırım: Güvendiğiniz dağlara kar yağması yakındır

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım, AK Parti Erzincan 6. Olağan İl Kongresi öncesinde vatandaşlara hitap etti.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Bu sefer sert kayaya çarptınız. PKK, PYD, YPG, sırtınızı sıvazlayanlara güvenmeyin. Güvendiğiniz dağlara kar yağması yakındır." ifadelerini kullanarak, "ABD yönetimi diyor ki 'Bizim, Suriye'de terör örgütleriye kurduğumuz ilişki bir tercih değil, bir mecburiyet.' Bu ne demek? Bu, bizim lisanımızda 'Özrü kabahatinden büyük' demek. Şimdi DEAŞ bitti, DEAŞ bitince mecburiyet bitti mi? Bitti. O halde niye devam ediyorsunuz? Niye daha fazla silah gönderiyorsunuz?" şeklinde konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım: PKK/PYD/YPG sırtınızı sıvazlayanlara güvenmeyin, güvendiğiniz dağlara kar yağması yakındır.https://t.co/p7ilXboYZ8 pic.twitter.com/MrYHFWa9G3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Şubat 2018

Terör örgütlerine destek sağlayan batı ülkelerini eleştiren Yıldırım, "Bu parayı verenler ona destek olan ülkelerin vatandaşları, onların refahından vergilerinden kesilerek terör örgütüne veriliyor. Sonra ne oluyor? O teröristler çocukları katlediyor. İnsanlıktan nasibini almamış olan bu alçaklar bölgede huzuru bozmak için çalışıyor." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber, AA