Başbakan Yıldırım: Güvence vermek hukuk devletine yakışmaz

Başbakan Yıldırım, ABD ziyareti öncesi havalimanında açıklamalarda bulundu.
Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle;
-Başkan Yardımcısı Pence ile görüşmelermizde Türkiye ile ABD arasındaki tüm konuları ele alacağız.
-FETÖ ile ilgili taleplerimizi bir kez daha dile getirilecek.
-Seyahatimiz öncesinde vize işlemlerinin sınırlı da olsa başlaması olumlu
-PYD/YPG ve DEAŞ ile mücadelede aramızdaki bazı sorunları müttefikliğe yakışır şekilde ele almayı hedefliyoruz.
-Güvence istemek ya da vermek hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmaz.
Başbakan Yıldırım, ABD yolculuğu öncesi açıklama yapıyor https://t.co/P30is2hW2q— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 7 Kasım 2017
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Kaynak: TRTHABER