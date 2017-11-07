Başbakan Yıldırım: Güvence vermek hukuk devletine yakışmaz

Başbakan Yıldırım, ABD ziyareti öncesi havalimanında açıklamalarda bulundu.

Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle;

-Başkan Yardımcısı Pence ile görüşmelermizde Türkiye ile ABD arasındaki tüm konuları ele alacağız.

-FETÖ ile ilgili taleplerimizi bir kez daha dile getirilecek.

-Seyahatimiz öncesinde vize işlemlerinin sınırlı da olsa başlaması olumlu

-PYD/YPG ve DEAŞ ile mücadelede aramızdaki bazı sorunları müttefikliğe yakışır şekilde ele almayı hedefliyoruz.

-Güvence istemek ya da vermek hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmaz.

Başbakan Yıldırım, ABD yolculuğu öncesi açıklama yapıyor https://t.co/P30is2hW2q — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 7 Kasım 2017

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Kaynak: TRTHABER