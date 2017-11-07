Başbakan Yıldırım: Güvence vermek hukuk devleti ilkelerine uymaz

Başbakan Binali Yıldırım, ABD'nin başkenti Washington'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanında basın toplantısı düzenledi.

Yıldırım, ABD'de gerçekleştireceği görüşmelerle ilgili, "Özellikle Türkiye-ABD arasındaki Suriye, Irak meseleleri, FETÖ konusundaki ABD ile ilgili taleplerimiz ve bu konuda bundan sonraki aşama, kapsamlı bir şekilde dile getirilecek. Ayrıca PYD/YPG ve DEAŞ ile mücadele konusunda da aramızda mevcut olan bazı sorunları açıklıkla, iki müttefikin hukukuna uygun bir şekilde ele almayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, vize başvurularının sınırlı ölçüde alınmaya başlanması ile ilgili olarak da şunları kaydetti:

"ABD Büyükelçiliğinin yaptığı açıklama üzerine Türk Büyükelçiliği de karşı açıklamayı yapmıştır. Orada her şey açık seçik, herhangi bir yoruma ihtiyaç göstermeyecek şekilde izah edilmiştir. Diğer mesele şudur, iki ülke arasında özellikle bazı yargılamalar, bazı tutuklama işlemleri var. Amerika'da da var Türkiye'de de var. Her iki ülkede hukuk devleti kurallarına göre işlem ifa edilmektedir. O bakımdan ABD'ye güvence vermek veya onların bize güvence vermesini istemek gibi bir müzakere, hukuk devlet ilkelerine uymaz."

"Gülen'in iadesi konusunda yapılacak her şey yapılmıştır"

FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi konusunda yeni bir dosya hazırlandığı iddiaları ile ilgili olarak Başbakan Yıldırım, "İade konusunda yapılacak her şey yapılmıştır, artık dosya odalara sığmayacak hale gelmiştir. Eğer bu kadar dosya, bilgi, belge iş görmüyorsa o zaman işin içinde başka bir mesele var diye insanın aklına geliyor. Biz belki haddinden fazla da dosya ve belge verdiğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla Amerikan yargısının bir an önce, hukuk sistemi devreye girerek bunun gereğini yapmasını bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA