Başbakan Yıldırım Gürcistan'da

Başbakan Binali Yıldırım, özel uçak "ANA" ile TSİ 20.20'de Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e geldi.

Başbakan Yıldırım'ı, Tiflis Uluslararası Havalimanında, Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze ve Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü karşıladı.

Başbakan Yıldırım ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da Tiflis'e geldi.

Türkiye-Gürcistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 2'nci toplantısı dolayısıyla Gürcistan'a resmi ziyaret gerçekleştiren Yıldırım, Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşhvili ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili ile görüşecek, Türk iş adamlarıyla bir araya gelecek.