  • 15 MART 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Kar Yağışlı
Hafif Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.734
    EURO 3.97
  • BIST 89778.1
    ALTIN 144.395
Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım Gürcistan'a gidecek

Başbakan Yıldırım Gürcistan'a gidecek

Başbakan Binali Yıldırım, bu akşam Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili ile bir araya gelecek.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Başbakan Yıldırım Gürcistana gidecek

Başbakan Binali Yıldırım, bu akşam Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili ile bir araya gelecek.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliği halk oylaması sürecinde partisince Artvin Milli İrade Meydanı'nda vatandaşlara hitap etmesinin ardından, Batum'a geçecek.

Başbakan Yıldırım'ın, Gürcistan Başbakanı Kvirikashvili ile gerçekleştireceği görüşmede, ikili ilişkiler kapsamlı şekilde ele alınacak, Türkiye-Gürcistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (YDSK) bu yıl içinde gerçekleştirilmesi öngörülen ikinci toplantısının hazırlıkları üzerinde durulacak.

Görüşmede, bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde de bulunulacak.

Ziyarette Yıldırım'ın, Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili tarafından verilecek akşam yemeğine katılması öngörülüyor.

Etiketler: Başbakan Yıldırım, gürcistan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER