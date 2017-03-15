Başbakan Yıldırım, Gürcistan Başbakanı Kvirikaşvili ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili ile bir araya geldi.

Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliği halk oylaması sürecinde partisince Artvin Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingin ardından karayoluyla Batum'a geçti.

Yıldırım, Gürcistan Başbakanı Kvirikaşvili ile akşam yemeğinde görüştü. Bir restoranda basına kapalı gerçekleşen görüşme, 1 buçuk saat sürdü.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Başbakan Yıldırım, "Artvin ve Batum yan yana. Her gün Türkiye'den Gürcistan'a, Gürcistan'dan Türkiye'ye çok yoğun giriş çıkışlar var. Gürcistan'la ticaretimiz her türlü şarta rağmen artarak devam ediyor. Hazır Artvin'e gelmişken değerli dostum Kvirikaşvili'nin davetine icabet ettik. Planlanmamış bir toplantı için geldik, sohbet ettik, konuları görüştük." ifadesini kullandı.

İkili ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alındığı görüşmede, Türkiye-Gürcistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (YDSK) bu yıl içinde gerçekleştirilmesi öngörülen ikinci toplantısının hazırlıkları üzerinde duruldu.

Görüşmede, ayrıca bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde de bulunuldu.

Başbakan Yıldırım'a, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, Artvin Valisi Ömer Doğanay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Yasin Temizkan ile diğer yetkililer eşlik etti.

Yemekte, Acara Özerk Cumhuriyeti Yüksek Şura Başkanı Davit Gabaidze, Acara Özerk Cumhuriyeti Başkanı Zurab Pataridze, Bölgesel Kalkınma ve Altyapı Bakanı Zurab Alavidze, Spor ve Gençlik Bakanı Tariel Khechikashvili, Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Irakli Koplatadze ile diğer yetkililer yer aldı.

Yıldırım, görüşmenin ardından Batum Havalimanı'ndan Ankara'ya hareket etti.

Öte yandan Başbakan Yıldırım, Batum'a giderken, Artvin-Hopa karayolu üzerindeki henüz resmi açılışı yapılmayan Cankurtaran Tüneli'nden geçti. AA