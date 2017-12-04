Başbakan Yıldırım, Güney Kore'ye gitti

Başbakan Yıldırım'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna uğurladı.

Başbakan Yıldırım ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Güney Kore Dostluk Grubu Başkanı Zeki Aygün, Kore Dostluk Grubu Başkan Vekili Mehmet Akyürek de Güney Kore'ye gitti.