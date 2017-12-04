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Başbakan Yıldırım, Güney Kore'ye gidiyor

Başbakan Binali Yıldırım, Güney Kore Başbakanı Lee Nak-Yeon'un davetine icabetle, 4-6 Aralık'ta Güney Kore'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

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Başbakan Yıldırım, Güney Koreye gidiyor

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, başkent Seul'de Güney Kore Başbakanı Lee Nak-Yeon ile görüşecek. Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-In tarafından kabul edilecek Yıldırım, Ulusal Meclis Başkanı Chung Sye Kyun ile de bir araya gelecek.

Görüşmelerde ikili siyasi, ekonomik, ticari, kültürel işbirliği alanlarının yanı sıra terörizmle mücadele, düzensiz göç sorunu, güncel bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınması öngörülüyor.

Başbakan Yıldırım, Koreli şirketlerin üst düzey yöneticileriyle görüşecek ardından da Busan'daki Türk şehitliğini ziyaret edecek.

Yıldırım'ın Güney Kore ziyareti, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 60'ıncı yılına denk gelmesi dolayısıyla ayrı bir önem taşıyor. 

AA

Etiketler: güney kore, Başbakan Yıldırım
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