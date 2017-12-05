Başbakan Yıldırım, Güney Kore'de iş dünyasının üst düzey temsilcilerini kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunduğu Güney Kore'nin başkenti Seul'de ülkenin önde gelen bazı firmalarının üst yöneticilerini ayrı ayrı kabul etti.

Başbakan Yıldırım, basına kapalı gerçekleşen kabulün ardından Kore iş dünyası temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Varlıkları milyarca doları bulan firmaların temsilcilerini kabul ettiği toplantıda Yıldırım, Türkiye'deki yatırım imkanlarını anlattı.

Basına kapalı bölümde görüşlerini aktaran katılımcılar, Başbakan Yıldırım'a iş birliği imkanlarına ilişkin sorularını yöneltti.

Programa, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile diğer yetkililer katıldı.

Güney Kore'nin önde gelen 14 şirketinin üst düzey temsilcilerinin yer aldığı programa, ülkenin en büyük grubu Samsung'un amiral gemisi Samsung Electronics Başkan Yardımcısı Peter Rhee, Hyundai Welding Yönetim Kurulu Başkanı Mong Suk Chung, Hyundai ROTEM Başkan Yardımcısı Hyungwook Kim ve DaeWoo E&C Genel Müdürü Woo Young Jung da katıldı.

Güney Kore merkezli inşaat şirketi SK Engineering Construction (E&C) Genel Müdürü Jason Jaehyun Ahn, Hanwha Q-Cells Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Seongwoo Nam, ülkenin en önemli yatırım bankalarından Hana Financial Investment CEO'su Jin Kook Lee, GS E&C Küresel Satış ve Pazarlama Grup Direktörü Michael Unsu Jung, Güney Kore'de faaliyet gösteren dünyanın en büyük çelik üretim şirketlerinden POSCO Başkan Yardımcısı Seung-Kyu Lim ve POSCO ICT Pazarlama Stratejisi Grup Direktörü Sung-Won Cho, ülkenin önde gelen inşaat ve petrokimya şirketi Daelim Industrial CEO'su Yoon Tae-Seob, Ksure Büyüme Finansmanı Direktörü Joo Hyun Oh, KCC Başkan Yardımcısı Dae Ik Lee ile Hyundai ve Kia başta olmak üzere birçok otomobilin iç aksamlarını üreten Seoyon E-Hwa CEO'su Kim Keun Sik de programda katılanlar arasında yer aldı.

Kaynak: AA