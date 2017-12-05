Başbakan Yıldırım Güney Kore’de

Başbakan Yıldırım, Güney Kore Başbakanı Lee Nak-Yeon'un (Li nak yan) davetlisi olarak Güney Kore'ye gitti.

Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, özel uçak "TUR" ile TSİ 07.30'da Çin’in güneydoğusundaki liman kenti Busan'a ulaştı.

Yıldırım ve eşini Gimhae Uluslararası Havalimanı'nda Busan Yerel Yönetimi Dış İlişkilerden Sorumlu Büyükelçi Hong Sung Hwa, Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Arslan Hakan Okçal ve eşi Pınar Okçal, Türkiye'nin Busan Fahri Konsolosu Park Sa Ick ve büyükelçilik mensupları tarafından karşıladı.

Başbakan Yıldırım'ın heyetinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Nihat Zeybekçi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da bulunuyor.

Heyette, üst düzey yetkililer ile milletvekilleri, bazı bürokratlar, iş adamları ve gazeteciler de yer aldı.

Güney Kore'ye üst düzey ziyaret

Başbakan Binali Yıldırım, Güney Kore ziyaretinin ilk durağında Busan'da, Kore Savaşı anısına Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yaptırılan BM Anıtsal Mezarlığı'ndaki Türk şehitliğini ziyaret edecek.

Daha sonra başkent Seul'e gidecek olan Yıldırım, Güney Kore Başbakanı Lee Nak-Yeon ile görüşecek. Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-In tarafından kabul edilecek Yıldırım, Ulusal Meclis Başkanı Chung Sye Kyun ile de bir araya gelecek.

Görüşmelerde ikili siyasi, ekonomik, ticari, kültürel iş birliği alanlarının yanı sıra terörizmle mücadele, düzensiz göç sorunu, güncel bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınması öngörülüyor.

Ayrıca Başbakan Yıldırım, Koreli şirketlerin üst düzey yöneticilerini kabul edecek.

Yıldırım'ın Güney Kore ziyaretinin, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin başlamasının 60'ıncı yılına denk gelmesi dolayısıyla ayrı bir önemi bulunuyor.

Kaynak: AA

