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Başbakan Yıldırım: Gündemimizde teröristlere asla af yok

Başbakan Binali Yıldırım, "Hükümet olarak gündemimizde teröristlere asla af yok" dedi.

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Başbakan Yıldırım: Gündemimizde teröristlere asla af yok

Başbakan Binali Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bizim gündemimizde af yok." dedi.

Yıldırım, "Sayın Bahçeli zannediyorum, bölücü terör örgütlerine, onu destekleyenlere karşı, bugünlerde terör muhipleri bir çalışma içerisine girdiler, ona bir tepki olarak öyle bir konuyu gündeme getirmiş olabilir diye düşünüyorum. Ama hükümet olarak bizim gündemimizde teröristlere asla ve asla af söz konusu değildir." ifadesini kullandı.

 

 

 

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