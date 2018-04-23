Başbakan Yıldırım: Gözümün içine baka baka söylenen yalana müsamaha gösteremem

Yıldırım, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın, TBMM'nin 98'inci açılış yıl dönümü dolayısıyla verdiği resepsiyona katıldı.

Başbakan Yıldırım, bir basın mensubunun, CHP'nin, partiden 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye katılmasını "demokrasinin gereği" olarak değerlendirdiğini hatırlatılması üzerine, "Yersen" ifadesini kullandı.

Yıldırım, TBMM Genel Kurulunda bugün yaşanan tartışmaya ilişkin, "Ben yalana karşı çok titizim. Her şeyi hoş görebilirim ama gözümün içine baka baka yalan söyleyenlere asla müsamaha gösteremem." diye konuştu.

"Önce kendileri nezaketli iş yapsınlar"

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti adına söz alan Nuri Okutan kürsüye çıkmadan önce salondan ayrılmanızı eleştirdi." yönündeki bir soruya Binali Yıldırım, "Nezaketi bize öğretecek olanlar önce kendileri nezaketli iş yapsınlar. Başkalarının adamlarıyla iş yapmasınlar." şeklinde yanıt verdi.

Yıldırım, "Sizce Sayın Erdoğan'ın karşısına Sayın Abdullah Gül ortak çatı adayı olarak çıkar mı?" şeklindeki soru üzerine, "Sayın Abdullah Gül'e sorarsanız daha doğru olur." cevabını verdi. Ardından, "Sizi nasıl etkiler?" sorusuna da Başbakan Yıldırım, "Olasılıklara göre amel edilmez." karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin açılışının 98. yılı dolayısıyla özel gündemle toplanan Genel Kurul'daki tartışmalarla ilgili, "rezalet" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA