  • 26 HAZIRAN 2017, PAZARTESI

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Başbakan Yıldırım: Gideceğin yer çıkmaz sokaktır

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Erzurum teşkilatınca kent meydanında düzenlenen bayramlaşma programlarına katıldı.

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Başbakan Yıldırım: Gideceğin yer çıkmaz sokaktır

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Erzurum teşkilatınca kent meydanında düzenlenen bayramlaşma programlarına katıldı.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Anamuhalefet partisi yürümeye başlamış. FETÖ'cülerin, bölücülerin ayakta alkışladığı bu yürüyüş milli bir yürüyüş değildir. Bizim yürüyüşümüz millet içindir, gelecek içindir, istikrar içindir. Sayın Kılıçdaroğlu, bu sevdadan vazgeç. Bölücülerle, FETÖ'cülerle gideceğin bir yer yok. Gideceğin yer çıkmaz sokaktır." dedi.

Etiketler: Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu, kılıçdaroğlu yürüyüş
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