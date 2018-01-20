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Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım, Genelkurmay Karargahı'nı ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, Genelkurmay Karargahı'nı ziyaret etti

Afrin'de Zeytin dalı Operasyonu'nun başlamasının ardından Başbakan Binali Yıldırım Genelkurmay Başkanlığı'nı ziyaret etti. Harekat hakkında bilgi aldı.

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Başbakan Yıldırım, Genelkurmay Karargahını ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım'ı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar karşıladı. Yıldırım, Karargah'ta ilk önce Genelkurmay Şeref Defteri'ni imzaladı.

Daha sonra Harekat Merkezi'ni Orgeneral Hulusi Akar'la birlikte ziyaret eden Başbakan, komutanlarla tek tek tokalaştı.

 

Harekatın başarılı olmasını dileyen Başbakan, "Kolay gelsin, gazanız mübarek olsun" dedi.

Harekata ilişkin Orgeneral Akar'dan bilgi alan Başbakan, harita üzerinden bölgeyi inceledi.

Orgeneral Akar, harekat planı hakkında Başbakan Yıldırım'a detaylı bir sunum yaptı.

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Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, Başbakan Yıldırım
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