Başbakan Yıldırım, Genelkurmay Karargahı'nı ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım'ı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar karşıladı. Yıldırım, Karargah'ta ilk önce Genelkurmay Şeref Defteri'ni imzaladı.
Daha sonra Harekat Merkezi'ni Orgeneral Hulusi Akar'la birlikte ziyaret eden Başbakan, komutanlarla tek tek tokalaştı.
Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Karargahı'ndaki Komuta Merkezi'nde Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi alıyor. #AfrinOperasyonuhttps://t.co/36awGDg8FR pic.twitter.com/Vyo7MDwXCv— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Ocak 2018
Harekatın başarılı olmasını dileyen Başbakan, "Kolay gelsin, gazanız mübarek olsun" dedi.
Harekata ilişkin Orgeneral Akar'dan bilgi alan Başbakan, harita üzerinden bölgeyi inceledi.
Orgeneral Akar, harekat planı hakkında Başbakan Yıldırım'a detaylı bir sunum yaptı.
TRT HABER