Başbakan Yıldırım: Geç kalmış ama olumlu bir adımdır

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Tuzla 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu. ABD, Fransa ve İngiltere'nin Esed rejimine karşı gerçekleştirdiği operasyonu değerlendiren Yıldırım, rejime verilmiş gecikmiş bir cevap olduğunu söyledi.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Bizim kongrelerimiz bir bayramdır"

Burada bu kongreyi yaparken 2002 yılı sonlarını hatırladım. O günlerde Tuzla'nın bütün mahallelerini, bütün evlerini, esnafını, arkadaşlarımızla hep sziyaret ettik. AK Parti'yi anlattık. O gün yanan ışık daha da güçlenerek 16 yılda bugünlere geldi. Bizim kongrelerimiz bir bayramdır, bir şölendir. Demokrasi şölenimiz, bayramımız hayırlı olsun. Hedef 2023 gençler unutmayın.

"AK teşkilatlarımıza şükran borcumuz var"

AK Parti, milletin gücünü ve iradesini devlete taşıyan partidir. AK Parti'yle devlet, millet kaynaşması gerçekleşmiştir. Türkiye, 16 yıldır milletin gösterdiği yolda kararlılıkla ilerliyor. AK Parti bu aziz milletten aldığı destekle milletin gücünü dünyaya hissettiriyor. Milletimizle AK Parti siyasetinin arasıda köprü olan AK teşkilatlarımıza şükran borcumuz var.

"Millete de hizmet yolunun neferleriyiz"

Biz ülkemize, milletimize gönül vermiş büyük bir aileyiz. Başarımızın sırrı partimizin sürekli kendini yenileyen,i tazeleyen bir parti olmasıdır. Bizde sadece nöbet değişimi olur. Hizmet yarışı kesintisiz devam eder. Bizim siyasetimizde hiçbir zaman sen, ben kavgası olmaz. Biz bir kadro hareketiyiz. Millete de hizmet yolunun neferleriyiz. Türkiye'nin lideri, memleket sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan'la omuz omuza yürümeyi kendimize şiyar edinmiştir.

"Gecikmiş ama olumlu bir adımdır"

Geçtiğimiz günlerde Suriye'de kimyasal silah saldırısıyla masum çocuklar, günahsız insanlar katledildi. Suriye rejimi, terörle, silahla esasen 7 yıldır aynı şeyi yapıyor. Kimyasal silah kullandı diye batı birden bire mazlumları hatırlayıverdi. Ne yazık ki 7 yıldır orada vahşet devam ediyor. Bugüne kadar kılını kıpırdatmayanlar, kimyasal silah kullandıktan sonra harekete geçmeleri ne yazık ki geç kalmış bir harekettir. Ama yine de rejime, bölgede vahşete sebep olan alçak katillere verilmiş, gecikmiş bir cevaptır. O bakımdan olumlu bir adım olarak görüyoruz. Ancak Türkiye olarak insanlık suçuna maruz kalan ister normal silahlar ister kimyasal silahlarla insanları yok eden, katleden bütün zihniyete, katil rejime karşı barışı, sivil insanları korumaya devam edeceğiz.

"Enflasyon yükselse zil takıp oynayacaklar"

Bölgemizi saran çatışma ortamı doğal olarak küresel havayı da olumsuz etkiliyor. Son haftalarda yaşadığımız gerilim adeta, 'yeni dünya savaşı mı çıkacak' sorusunu gündeme getirdi.

Bunun bölgesel, küresel ve ekonomik sonuçları oldu. Mesela İran'da para yüzde 48 değer kaybetti. Rusya parası yüzde 13 değer kaybetti. Bizde de bazı dalgalanmalar oldu, yüzde 1 yüzde 2 seviyesinde. Bunu fırsat bilenler ekonomik kriz geliyor diye başladılar.

Dolar fırlayıp gitse, enflasyon yükselse zil takıp oynayacaklar ama yağma yok. Türkiye istikrarla, güvenle, konularına hakimdir. Merkez Bankası da hükümetimiz de ekonomi yönetimi de gereken tedbirleri anında almaktadır. Biz böyle engelleri çok gördük. 16 senede küresel türbülansların içerisinden ülkemizi selamete çıkararak, bugünlere geldik.

"Zaman değişti, vakit geldi"

28 Şubat darbesinin mimarları, bugün ortaya çıkmış, 'Biz bir şey yapmadık, biz darbe filan yapmadık, biz uslu uslu durduk, biz suçsusuz' diyorlar ama bu millet unutmadı. '28 Şubat bin yıl devam edecek' dediklerini bu millet unutmadı. Zaman değişti, vakit geldi, şimdi hesabını yargıda veriyorlar.

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