  • 25 EYLÜL 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 28º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.549
    EURO 4.202
  • BIST 102270.17
    ALTIN 149.226
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım Gaziantep Milletvekili Yüksel'in ailesine taziyelerini iletti

Başbakan Yıldırım Gaziantep Milletvekili Yüksel'in ailesine taziyelerini iletti

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Gaziantep Milletvekili Yüksel'in eşi Kadriye Yüksel ve diğer aile bireylerine de başsağlığı dileklerini iletti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Başbakan Yıldırım Gaziantep Milletvekili Yükselin ailesine taziyelerini iletti

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Gaziantep Milletvekili Yüksel'in eşi Kadriye Yüksel ve diğer aile bireylerine de başsağlığı dileklerini iletti.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Yüksel'in vefatına ilişkin, "Mecliste görevi başında kriz geçiriyor. Hemen müdahale edilmesine rağmen maalesef hayata döndürülemedi." dedi.

Yıldırım, Güven Hastanesi önünde yaptığı açıklamada, Gaziantep Milletvekili Yüksel'in bugün geçirdiği kalp krizi sonrası vefat ettiğini belirtti.

Yüksel'e Allah'tan rahmet dileyen Yıldırım, "Mecliste görevi başında kriz geçiriyor. Hemen müdahale edilmesine rağmen maalesef hayata döndürülemedi. Çok değerli bir milletvekilimiz. Uzun yıllar doğduğu Birecik'te belediye başkanlığı yapmış, hemşehrilerinin gönlüne taht kurmuş çok değerli bir insandı. AK Parti grubu olarak milletvekilimizin vefatından dolayı üzüntümüz büyük." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, Yüksel için yarın saat 11.00'de TBMM'de resmi tören düzenleneceğini, ikindi namazına müteakiben de doğduğu Birecik'te toprağa verileceğini ifade etti.

Etiketler: taziye, Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER