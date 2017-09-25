Başbakan Yıldırım Gaziantep Milletvekili Yüksel'in ailesine taziyelerini iletti

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Gaziantep Milletvekili Yüksel'in eşi Kadriye Yüksel ve diğer aile bireylerine de başsağlığı dileklerini iletti.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Yüksel'in vefatına ilişkin, "Mecliste görevi başında kriz geçiriyor. Hemen müdahale edilmesine rağmen maalesef hayata döndürülemedi." dedi.

Yıldırım, Güven Hastanesi önünde yaptığı açıklamada, Gaziantep Milletvekili Yüksel'in bugün geçirdiği kalp krizi sonrası vefat ettiğini belirtti.

Yüksel'e Allah'tan rahmet dileyen Yıldırım, "Mecliste görevi başında kriz geçiriyor. Hemen müdahale edilmesine rağmen maalesef hayata döndürülemedi. Çok değerli bir milletvekilimiz. Uzun yıllar doğduğu Birecik'te belediye başkanlığı yapmış, hemşehrilerinin gönlüne taht kurmuş çok değerli bir insandı. AK Parti grubu olarak milletvekilimizin vefatından dolayı üzüntümüz büyük." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, Yüksel için yarın saat 11.00'de TBMM'de resmi tören düzenleneceğini, ikindi namazına müteakiben de doğduğu Birecik'te toprağa verileceğini ifade etti.