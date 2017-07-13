  • 13 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Başbakan Yıldırım, Gambiyalı Bakan Darboe'yi kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, Gambiya Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışındaki Gambiyalılar Bakanı Darboe'yi kabul etti.

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Başbakan Yıldırım, Gambiyalı Bakan Darboeyi kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, Gambiya Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışındaki Gambiyalılar Bakanı Ousainou Darboe'yi kabul etti.

Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 30 dakika sürdü.

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