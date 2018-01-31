Başbakan Yıldırım: Fransa meseleyi böyle algılıyorsa onların Suriye'de yaptıklarını da aynı şekilde değerlendirmek lazım

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da bulunan Lübnanlı mevkidaşı Saad Hariri ile ortak basın açıklaması yaptı.

"Esasen bu temelden sakat bir düşüncedir"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin bölgedeki terör örgütlerini temizlemek üzere başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, 'işgal' yorumunu yapmıştı.

Başbakan Yıldırım, Macron'un o sözlerine "Bu temelden sakat bir düşüncedir." diyerek tepki gösterdi:

"Afrin operasyonu az önce de ifade ettim, Türkiye'nin güvenlik sorunudur en başta. İkincisi de oradaki terör örgütlerinin yaptığı zulmün sona erdirilmesidir. Nasıl Suriye'de DEAŞ'a karşı bütün operasyonlar gerçekleşiyorsa Afrin'de biz DEAŞ, PKK, PYD, YPG'ye karşı bir operasyon yapıyoruz. Eğer Fransa meseleyi böyle alıyorsa onların Suriye'deki yaptıkları faaliyeti de aynı şekilde değerledirmek lazım. Esasen bu temelden sakat bir düşüncedir. Katiyen Türkiye'nin bir işgal mantığı içerisinde hareket etmediğini bütün dünya biliyor, bilmelidir. Bunu Fırat Kalkanı'na bakarsak görürüz. Bizim Afrin'deki yapmak istediğimizin ne olduğunu anlamak için Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki Münbiç, Cerablus ve Azez alanındaki iki bin kilometrelik alana bakmaları yeterlidir."

"ABD, Münbiç'te duruşunu açıkça ortaya koymalıdır"

Yıldırım, ABD'nin Münbiç'ten çekilmesi gerektiğinin bir kez daha altını çizdi. "Duruşunu açıkça ortaya koymalıdır." diyerek ABD'ye seslendi.

"ABD burada duruşunu açıkça ortaya koymalıdır. Orada yaşayan, insanlara zulm eden terör örgütlerine mi destek verecek yoksa oradaki halkın terör örgütlerinden kurtulmasına mı yardım edecek, ABD buna karar versin. Türkiye, her türlü terör baskısına karşı milli güvenliği gereği yapması lazım gelen harekatı yapar bunun için de başka ülkelerden izin almak gibi bir durum söz konusu olmaz. Bu faaliyetler aslında ülkemizin hududu bulunan hem Suriye'de hem de Irak'ta hududumuz etrafında oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna izin verilmemek bakımından bundan sonra da devam edebilir bunun da bilinmesinde fayda var."

Harekatın planlandığı gibi devam ettiğini vurgulayan Başbakan, "Türkiye'nin içerisinden Türkiye'nin vatandaşlarına roket saldırısı deli saçması, buna kargalar bile güler. Türkiye içerisinde halkın güvenliği vardır, huzuru vardır. Bu tamamen bazı çevrelerin terör örgütlerine destek kampanyalarından başka bir şey değildir. Roket saldırısı gelir gelmez anında karşılık veriliyor, susturuluyor. Operasyon hedeflendiği şekilde devam ediyor." dedi.

Türkiye-Lübnan ilişkileri

Başbakan Yıldırım, Lübnan ile ikili ilişkilerin daha da ileriye taşınacağını söyledi.

"İkili ilişkiler ile ilgili de görüş alışverişinde bulunma imkanı bulduk. Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili Sayın Başbakana bilgi verme fırsatım oldu. Hedef, ne sivil halk ne de Suriye'nin toprak bütünlüğüdür. Hedef, roket saldırılarını bertaraf etmek, PKK, PYD, DEAŞ, YPG gibi terör örgütlerini oradan çıkarmak, orada yaşayan kardeşlerimizin üzerindeki baskıyı ve zulmü kaldırmak. ÖSO'dan askerlerle birlikte TSK bu operasyonu gerçekleştiriyor. Ne yazık ki terör örgütü orada burada kara propaganda yapıyor, sivillere zarar veriliyor diye. Daha bugün Hatay Reyhanlı'da bir roket saldırısı gerçekleşmiş, 17 yaşındaki Fatma Avlar hayatını kaybetmiştir. Zarar gören siviller bölgedekiler değil, Türkiye'deki vatandaşlarımızdır. Bu operasyonun haklı temellere dayandığı bir kez daha ortaya çıkmıştır."

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