Başbakan Yıldırım: Fırat'ın batısı tamamlandı, doğusu da aynı olacak

Başbakan Binali Yıldırım, Giresun'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda gündemi değerlendirdi.

Ekonomideki gelişmelere değinen Yıldırım, "Son günlerde ekonomimiz üzerinde ortaya atılan şayialar, yalanlar, senaryolar hep bu FETÖ üst aklının yurt dışındaki planlarıdır, kurgularıdır. Oynadıkları kirli oyunlarla bu milleti geçmişte de dize getiremediler, bundan sonra da asla bunu başaramayacaklar" dedi.

"Fırat'ın doğusu da aynı olacak"

Türkiye'nin sınır ötesi terör operasyonları ile ilgili bilgi veren Yıldırım, "Şimdi Fırat'ın batısı tamamlandı, doğusu ne olacak? Doğusu da aynı olacak. Hiç bunun yolu yok. Hiçbir zaman terörle burun buruna yaşayamayız. Buna müsaade etmeyiz. Arkasında Amerika olsun fark etmez, kim olursa olsun. Mesele memleket meselesi olunca gerisi teferruat. Bizim şiarımız bu” dedi.

Yıldırım, "Şimdi Menbiç konusunda ısrarımız sonucu bir noktaya gelindi ve burnundan kıl aldırmayanlar yavaş yavaş 'Bu işi oturalım konuşalım' diyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA