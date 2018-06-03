Başbakan Yıldırım: FETÖ'nün en sevmediği kuruluşu kapatmayı vadediyorlar

Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, partisinin Kastamonu mitinginde halka hitap eti.

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Kastamonu AK Parti’ye hizmet eden cumhurbaşkanına sahip çıkıyor"

Kastamonu ilk günden beri bu yolda bizimle yürüyor. Kastamonu AK Parti’ye hizmet eden cumhurbaşkanına sahip çıkıyor. Durmak yok yola devam. İstiklal mücadelesinde Mehmet Akif’e ev sahipliği yapan Kastamonu, bugün de istiklal mücadelemizi veren Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkıyor mu? Kastamonu insanı o gün olduğu gibi bugün de ülkesine sahip çıkıyor.

"Kastamonu destan yazmayı bilir"

Değerli kardeşlerim, tarihi bir dönemece girdik. Geleceğimiz için önemli bir kara vereceğiz. İnşallah 16 yıldır yazdığımızı destana yeni bir destan ilave edeceğiz. Kastamonu destan yazmayı bilir.

"Cumhur İttifakı, Yenikapı ruhunun devamıdır"

Cumhur İttifakı, milletin huzuru, devletin refahı, güvenliği için yola çıkmış bir ittifaktır. Cumhur İttifakı, Yenikapı ruhunun devamıdır. Cumhur İttifakı, 15 Temmuz'da alçaklara dersini veren, ay yıldızlı bayrakları indirtmeyen, ezanları dindirtmeyen aziz Türk milletinin ittifakıdır.

Cumhur İttifakı’nın karşısında yer alanları dinliyorsunuz değil mi. Bu ülkenin, bu milletin yararına bir şey çıktı mı ağızlarından? Bunların derdi ülkeyi daha ileri götürmek değil. Öyle bir projeleri olsaydı şimdiye kadar çoktan açıklarlardı.

"Bizim millet bu abidik gubidik işleri sevmez"

Kendi partisinin başına seçmedikleri adayı şimdi Türkiye’nin başına seçtirmeye çalışıyorlar. Çok değerliyse kendiniz neden seçmediniz. Önce siz seçseydiniz, başa getirseydiniz. Bizim millet bu abidik gubidik işleri sevmez.

"TİKA gereken müdahaleyi yaptığı için rahatsız oldular"

Türkiye'nin Osmanlı'dan gelen eserlerini bir bir ayağa kaldıran TİKA'yı kapatacakmış. Niye? Çünkü FETÖ öyle istiyor. FETÖ'nün dışarıdaki sömürü alanlarına TİKA gereken müdahaleyi yaptığı için rahatsız oldular. FETÖ'nün en sevmediği kuruluşu kapatmayı vadediyorlar.

"Kastamonu’ya 16 yılda 14 milyar lira yatırım yaptık"

Biz söz verirsek yaparız. Bizde boş söz olmaz. İşte Kastamonu 16 yılda nereden nereye geldi. Kastamonu’ya 16 yılda 14 milyar lira yatırım yaptık. Kastamonu daha fazlasına layık. 2012 yılında Kastamonu sadece 20 milyon dolar ihracat yapıyordu. Geçen sene 126 milyon dolar ihracat yaptı.

Kastamonu’ya bugüne kadar 900 derslik yaptık. Kastamonu’ya en güzel kültür evini yapacağız. Kastamonu’da 2003 yılında kardeşim sadece 47 kilometre bölünmüş yol vardı. Bunun üzerine 282 kilometre bölünmüş yol ilave ettik. Şu anda 8 tane yol projemiz devam ediyor. Toplam uzunluğu 297 kilometre.

Kaynak: TRT Haber