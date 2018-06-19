Başbakan Yıldırım: F-35 süreci biraz daha devam edecek

Başbakan Binali Yıldırım, Star TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bu süreçler biraz daha devam edecek"

Yıldırım, ABD Senatosu'nun F-35 kararı için, sürecin daha devam edeceğini söyledi.

"Bu Amerikan yönetimine gidecek, uygulayacak veya uygulamayacak, o ayrı bir konu. Şu anda o safha yapılmış değildir. Yani yönetim, kongreye bir rapor verecek, diyecek ki 'Siz böyle bir karar aldınız ama bu uygun bir karardır veya değildir.' şeklinde yönetimin de bir cevap verme hakkı var. Bu süreçler biraz daha devam edecek. Bunların F-35’lerin teslimini etkilemesi söz konusu değil."

"Biz ABD ile sorunların görüşmeler yoluyla çözülmesini tercih ederiz"

Başbakan Yıldırım, ABD ile ilişkilerde bir süredir gerilim olduğunu, bu gerilimi azaltmak için ABD'nin de dostane yaklaşım göstermesi gerektiğini vurguladı.

"Kongrede ortaya atılan bu iddiaların arka planına iyi bakmak lazım, nereden geliyor, neden kaynaklanıyor? FETÖ ile ilgili, Rahip Brunson ile ilgili aramızda ABD ile bir süredir devam eden bir gerginlik var. Halk Bankası davası var. Biz ABD ile sorunların görüşmeler yoluyla çözülmesini tercih ederiz. Ama bizim tercihimiz yetmez, aynı dostane yaklaşımı ABD'den de görmemiz lazım. Yani bizim S-400'ü niye aldığımızı sorgularken, ABD'nin de 'Türkiye Suriye'de, Irak'ta teröre karşı savunmasız kalırken niye biz yardımcı olmadık?' sorusunu da kendisine sorması lazım."

Erken seçim iddiaları

Yıldırım, 24 Haziran sonrası erken seçim kararı alınacağı iddiaları için de "Milleti sürekli seçimle meşgul edemeyiz" yanıtını verdi.

"Hayır, öyle bir şeye gerek yok, milleti sürekli seçimle meşgul edemeyiz. (Sistemde) Hiçbir tıkanma olmaz, öyle bir şey olmayacağını bir kere söyleyeyim, bizim milletimiz öyle bir çelişkiye izin vermez, ayarını güzelce yapar ve ona göre karar verir."

Kaynak: AA