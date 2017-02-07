Başbakan Yıldırım, Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu'ya, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Etiyopya hükümeti ve halkının gösterdiği destek ve dayanışma için teşekkür etti.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım ile Virtu'nun görüşmesinde, 100 milyon nüfusuyla Afrika'nın büyük ülkelerinden Etiyopya ile son derece iyi seyreden ikili ilişkilerdeki durum ele alındı.

Ekonomi, ticaret ve yatırım alanlarında ikili işbirliğinin daha da artırılması imkanları üzerinde durulan görüşmede, Afrika Birliği'nin sekretaryasına da ev sahipliği yapan Etiyopya ile bölgesel konularda iş birliği değerlendirildi.

Başbakan Yıldırım, görüşmede, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Etiyopya hükümeti ve halkının gösterdiği destek ve dayanışma için Wirtu'ya teşekkür etti.

Yıldırım, FETÖ ile mücadeleye yönelik iş birliğinden duyulan memnuniyeti dile getirerek, bu süreçte her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu da Türkiye ile ilişkileri her alanda geliştirme arzusuyla hareket ettiklerini belirterek, Türkiye hükümeti ve Türk vatandaşlarıyla dayanışma içerisinde olduklarını teyit etti.