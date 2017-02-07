Başbakan Yıldırım, Espen Barth Eide'yi kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide ile görüştü.
Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.
Başbakan Yıldırım, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Eide'yi kabul etti.
Başbakan Binali Yıldırım, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide ile görüştü.
Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.