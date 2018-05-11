Başbakan Yıldırım: Ermenistan yeni bir sayfa açmak istiyorsa ona göre karşılık veririz

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını cevapladı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

CHP'nin Yetki Kanunu'nu AYM'ye taşıma kararı

CHP ilk defa Anayasa Mahkemesine gitmiyor, hakkıdır, gidebilir. Yaptığımız düzenleme, 16 Nisan halk oylaması sonucu anayasa değişikliğinin uygulanmasına yönelik, seçimden sonra ihtiyaç olan bir düzenlemedir. Tamamen Anayasa çerçevesinde yapılmıştır, o bakımdan rahatız.

Emeklililerimize ikramiyeler, cezaların yeniden yapılandırılması, imar barışı, öğrenci affı gibi çok geniş kitleleri ilgilendiren, vatandaşla devlet arasındaki yıllardan beri devam eden sorunları çözen kapsamlı bir düzenlemeyi Meclisimiz kabul etti, Cumhurbaşkanı da imzalayınca yürürlüğe girecek. Bunun dışında öyle kapsamlı bir düzenleme çalışması yok.

Ermenistan-Türkiye ilişkileri

Ermenistan yıllardan beri sürdürdüğü Türkiye'ye yönelik hasmane tutumundan, Türkiye'nin toprak bütünlüğü, sınırlarına yönelik yanlış tutumlarından vazgeçiyorsa, her şeyden vazgeçiyorsa, yeni bir sayfa açmak istiyorsa bunlarla ilgili detayları görüp ona göre karşılık veririz. Biz kimseyle başta komşularımızla husumet içinde olmayı arzu etmiyoruz. 'Dostlukları artıracağız, düşmanlıkları azaltacağız.' ilkesi siyasetimizin esasını teşkil ediyor. O bakımdan böyle bir yaklaşım varsa bunu tabiatıyla ülkemizin ali menfaatleri doğrultusunda değerlendiririz.

Başarılı hizmetlerini bugüne kadar sürdüren Melih Ecertaş arkadaşımız görevi Ahmet Büyükgümüş arkadaşımıza teslim etti. Bundan sonra Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı olarak hizmet edecek. Melih Ecertaş'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz.

Kaynak: TRT Haber