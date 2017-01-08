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Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım, Erbil'deki Peşmerge cephesini ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, Erbil'deki Peşmerge cephesini ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, IKBY Başkanı Barzani ile Zerdek Dağı'nda, terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele veren Peşmerge güçlerinin yer aldığı cepheyi ziyaret etti.

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Başbakan Yıldırım, Erbildeki Peşmerge cephesini ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, IKBY Başkanı Mesud Barzani ile Irak'ın Erbil kentindeki Zerdek Dağı'nda, terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele veren Peşmerge güçlerinin yer aldığı cepheyi ziyaret etti.

Etiketler: IKBY Başkanı Mesud Barzani, DEAŞ, Başbakan Binali Yıldırım
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