Başbakan Yıldırım Elazığ'da halka hitap ediyor

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Vakit Elazığ vaktidir. Vakit Türkiye vaktidir diyoruz. 24 Haziran'a bugünü saymazsak 22 günümüz var. Türkiye'nin 100. yılının destanını yazmaya hazır mı Elazığ? Elazığ, yeni bir rekora imza atacak mı? Elazığ her zaman bizim yanımızda oldu. 2014'te Cumhurbaşkanı seçiminde Elazığ yüzde 70 dedi. Recep Tayyip Erdoğan'ı seçti. 16 Nisan Halk oylamasında yüzde 70 yetmez dediniz yüzde 72'ye çıkardınız. Yine "Evet" dediniz. Şimdi hedef yüzde 75'in üzeri tamam mı? İnşallah, AK Parti'nin 15 yıllık başarısının arkasında gerçek kahramanlar sizsiniz. Sizlere güveniyoruz. Erdemle, irade ile cesaretle yeni sistemin cumhurbaşkanı adayını Recep Tayyip Erdoğan'ı seçecek miyiz? AK Parti'yi mecliste de en yüksek milletvekili ile temsili için var mısınız?

Adaylar birer birer çıktılar meydana. Vaadler, yalan dolan herşey var. Gırla gidiyor. Şimdi, diyor ki, CHP adayı Muharrem bey ne diyor? Ben iş başına gelirsem yerli araba yapımını durduracağım. Kanal İstanbul'u iptal edeceğim. Kardeşim, daha ne vaadler ne vaadler. Bakın bütün adeta öyle vaad işinde ölçüyü ayarı kaçırdılar ki, neredeyse sağ elinize güneşi vereceğim sol elinize de ayı vereceğim diyecekler. Bütün bunları söylüyor da genel başkanları ne diyor? Diyor ki, ey ahali biz bu seçimi kazanırsak tekrar cumhurbaşkanlığı sistemini iptal edeceğiz, eski sisteme döneceğiz. Peki, eski sistemde ne var? Başbakanlık var parlamenter sistem var. Cumhurbaşkanlığı eski sistemde sembolik, hiçbir yetkisi yok. Peki senin yetkin olmadığı halde bu sözleri bu vaadleri nasıl veriyorsun kardeşim? Elazığ sormaz mı? O halde şimdi bakıyoruz hepsi söz birliği yapmışlar biz eskiye döneceğiz diyorlar.

"24 Haziran'da bir kez daha derslerini verelim"

16 Nisan belliki bunlara ağır gelmiş. Halen hazmedememişler. Madem hazmedemediniz işte 24 Haziran. Bir kez daha derslerini verelim mi bunların Elazığ? Size soruyorum bu FETÖ'nun bu kadar yaptığından sonra 15 Temmuz'u yaşamadık mı biz? 15 Temmuz'da 251 kardeğşimizi şehit etmediler mi? 2193 vatandaşımızı yaralamaladılar mı? O gece alçaklar bayrağımızı indermeye çalıştılar demokrasimizi yıkmaya çalıştılar. Ülkemizi mahvetmeye çalıştılar. Ama bir yiğit çıktı. Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım arkadaşları çıktı ve dedik ki inin meydanlara. Alçaklara dersleri verdi. Bayraklar inmedi, ezanlar dinmedi alçaklar gerekli dersi aldılar.

24 Haziran'da bu yıkım ekibine gerekli dersi verecek miyiz? 24 Haziran'da Türkiye şahlanacak geleceğimiz aydınlanacak. Millet yetkiyi sandıkta doğrudan iktidara verecek Cumhurbaşkanını, Meclisi doğrudan seçecek. Yeni sistemde laf üstüne laf yok. Taş üstüne taş koyanlarla yola devam. Boş lafla, muhalefet edebiyatıyla hiç kimse bu milletin karşısına çıkmasın.

Ayrıntılar gelecek...