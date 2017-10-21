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Başbakan Yıldırım, Elazığ Valiliği'ni ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, Elazığ Valiliği'ni ziyaret etti.

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Başbakan Yıldırım, Elazığ Valiliğini ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, Elazığ programını kapsamında Valili'ğe ziyarette bulundu. Burada polis tören mangası tarafından karşılanan Başbakan Yıldırım, Vali Çetin Oktay Kaldırım'dan şehirdeki yatırımlara ve yürütülen çalışmalara ilişkin brifing aldı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaret, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Başbakan Yıldırım, ziyaretin ardından Valilik bahçesinde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Ziyarette, Yıldırım'a, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehdi Eker ve Öznur Çalık ile milletvekilleri eşlik etti. 

Kaynak: AA

Etiketler: Elazığ Valiliği'ni ziyaret etti, Başbakan Yıldırım
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