Başbakan Yıldırım: Ekonomimiz bu yıl yüzde 6-7 civarında büyüyecek

Başbakan Binali Yıldırım İngiltere'de yatırımcılarla biraraya geldiği toplantıda konuştu.

Başbakan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

- İkili ticaret hacmimiz 17 milyar doların üzerine çıktı.

- Sayıları 3 bini geçmiş Birleşik Krallık şirketleri Türk ekonomisine yatırımda büyük katkıda bulunuyorlar.

- Sizler Türkiye'ye biliyorsunuz. Türkiye'nin sağladığı imkanları biliyorsunuz. Çok dinamik bir coğrafyada yer alıyoruz. Türkiye'ye yapılacak bir yatırım Türkiye ile sınırlı değildir. Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada bir yılda üretilen GSMH 30 trilyon civarında.

- Türkiye ekonomisi dinamik bir yapıya sahip. 2016 hain darbe girişimine rağmen hemen akabinde üçüncü çeyrekte küçülen ekonomimiz 3,2 büyümeyi başarmıştır. Türk ekonomisi yılın ilk yarısı yüzde 5 büyüme ile Çin ve Hindistan'dan sonra yer olmıştır. Bu yılın sonu öyle sanıyorum ki ekonomimiz yüzde 6-7 civarında büyüyecektir.

- Bizim nüfusumuz genç nüfus ağırlıklı. Bu ekonomimizin dinamiğini artırıyor. Dolayısıyla genç işsizlikte de birçok Avrupa ülkesi bizden daha yüksek orana sahiptir.

Başbakan Yıldırım: Bu sene sonunda büyüme oranımızın 6 ile 7 arasında gerçekleşmesini bekliyoruz.https://t.co/e5nMZ2T9bP pic.twitter.com/0AbtiBN8A6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 27 Kasım 2017

- İşsizlik küresel bir sorundur. İşsizliğin tedbiri sadece yatırımlarla değil, istikrarın ve güvenin tesis edilmesi ile ilgilidir.

- İş güvenine katılım yüzde 53'ün üzerine çıkmıştır. Türkiye küresel krize rağmen dünyada yapılan 10 mega projenin 6'sını yaptı.

TRT HABER