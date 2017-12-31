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Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım, Eğirdir Dağ Komando Okulu'nda askerlerle bir araya geldi

Başbakan Yıldırım, Eğirdir Dağ Komando Okulu'nda askerlerle bir araya geldi

Başbakan Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Canikli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve kuvvet komutanlarıyla Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığını ziyaret etti.

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Başbakan Yıldırım, Eğirdir Dağ Komando Okulunda askerlerle bir araya geldi

Başbakan Binali Yıldırım, beraberindeki Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarıyla Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığını ziyaret etti.

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Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım
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