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Başbakan Yıldırım, Eğirdir Dağ Komando Okulu'nda askerlerle bir araya geldi

Başbakan Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Canikli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve kuvvet komutanlarıyla Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığını ziyaret etti.

31 Aralık 2017 Pazar 20:19



