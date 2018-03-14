Başbakan Yıldırım: Dünya sağlık sisteminde Türkiye listenin başında

Hekimlerin bayramını tebrik ederek konuşmasına başlayan Yıldırım, Tükiye'de sağlıkta 15 yılda çok büyük değişim ve dönüşüm yaşandığını söyledi.

Yıldırım, "Değişim ve dönüşüm sonucu dünya sağlık sisteminde Türkiye listenin başına oturdu. Bütün dünyada çeşitli ülkelerde, gelişmiş ülkeler de dahil sağlıkla ilgili gelecek beklentileri sorulduğunda birçok ülkede karamsar bir beklenti varken. Türkiye’de vatandaşlarımızın yüzde 97’si Türkiye’nin sağlık sistemine çok güvendiklerini, hiçbir endişeleri olmadığını beyan etmektedir. Bu da sağlıkta Türkiye’nin ne kadar büyük bir değişimi, gelişimi ortaya koyduğunu açıkça göstermektedir" dedi.

Hekimliğin kutsal bir görev olduğunu dile getiren Yıldırım, "Hekimlik kutsal bir görevdir. Hekimlerimizin birçok zor şartlarda görev yaparken saldırıya uğraması asla ve asla tasvip edebileceğimiz bir şey değildir. Dolayısıyla insanlara sağlık hizmeti verirken onları iyileştirmeye çalışırken kendilerinin problem yaşaması büyük çelişkidir" ifadelerini kullandı.

"CHP'nin Boş işleri bırakıp faydalı söylemlere geçmesinde fayda var"

Seçim güvenliği ülkenin vatandaşların iradesinin sandığa yansıması için olmazsa olmaz bir düzenlemedir. Hatırlayın 7 Haziran seçimlerinde maalesef Doğu ve Güneydoğu'da terör örgütü vatandaşlarımızın iradesinin özgürce sandığa yansımasına engel oldular. Bu bakımdan CHP'nin boykot, grev bu tip söylemleri zaman zaman oluyor. Herhalde gençliklerden kalma alışkanlıklarını siyasette de tekrar ediyorlar. Ana muhalefet partisi iktidar alternatifi ise boş işleri bırakıp faydalı söylemlere geçmesinde fayda var.

"Pazartesi çalışma günü değil mi?"

Gruplar gkendi aralarında anlaştılar. Hangi takvimde çalışacaklarına karar verdiler. Pazartesi çalışıldı.Geçen hafta CHP'nin tüzük kurultayı nedeniyle onlara bir imkan tanındı. Pazartesi çalışma günü değil mi? İcap ederse 7 gün çalışılabilir.

"Türkiye-ABD ilişkileri kişilere bağlı değildir"

ABD Başkanı'nın kararını değerlendirmemiz gereksiz. Türkiye-ABD ilişkileri kişilere bağlı değildir. Kim gelirse gelsin Türkiye'nin duruşu nettir. Gelen vatandaşın Türkiye hakkında ne düşündüğünün de bizim açımızdan bir önemi yoktur. Türkiye'nin kim gelirse gelsin duruşu bellidir, nettir. Gelen bakanın Türkiye hakkında ne düşündüğünün de bizim için çok fazla önemi yoktur. Ümit ederim daha sağlıklı bir ilişki bundan sonra geliştirilebilir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba'nın şeker fabrikaları ile ilgili sözleri

Onun kastettiği 'kooperatifler olarak da özelleştirmede yer alabiliriz' şeklinde. Yani pancar ekicileri, kooperatifleri pekala bu fabrikaları almak için teklif verebilirler.