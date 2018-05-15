Başbakan Yıldırım: Dünya bu vahşete daha ne kadar sessiz kalacak?

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Teravihimizi kıldık. Bu gece de inşallah sahura kalkacağız. Bu vesile ile milletimizin ramazanını tebrik ediyorum. Ramazan ayı merhamet ayıdır, bereket ayıdır. Ramazan günahlardan kötülüklerden arınma ayıdır.

"Filistinli siviller değil, insanlık ölmektedir"

Ramazana malesef iyi bir başlangıç yapmadık. Filistin'de İsrail'in katliamı ile karşı karşıya kaldık. ABD yönetiminin bütün uluslararası hukuka BM kararlarına ve Filistin haklı davasının gereklerine rağmen oldu bitti ile büyükelçiliğini üç dinin merkezi Kudüs'e taşıma kararı İsrail-Filistin sorunununda telafisi mümkün olmayan bir sorun ortaya çıkarmıştır. Hiç bir savunması olmayan gencecik insanları katletmekten geri durmamıştır. 60'ın üzerinde şehit Filistinli kardeşimiz vardır. Bütün şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. O kadar alçakça bir tutumun içine girmişlerdir ki yaralıları teslim almak için başlattığımız girişimde ne yazık ki sonuç vermemektedir. Dünya daha ne kadar bu zulme, vahşete sessiz kalacaktır? Aslında orada bu olaylar olurken ölenler masum Filistinli siviller değil, insanlık ölmektedir. BM bugün önemli kararlar almayacak da ne zaman sorumluluk üstlenecek.

Başbakan Binali Yıldırım: Küresel barışı korumakla görevli BM'nin bu kadar acze düştüğü, bu kadar çaresiz kaldığı başka bir olayda daha görülmemiştir.https://t.co/Sv8Z36acRF pic.twitter.com/zrjCk4zbgD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Mayıs 2018

"BM'nin bu kadar acze düştüğü başka bir olayda görülmemiştir"

Her olayda olduğu gibi Türkiye cumhurbaşkanımız bu konuda Türkiye'ye yakışan duruşu ortaya koymuştur. Bütün İslam ülkelerini cuma günü 18 Mayıs'ta yapılacak İslam İşbirliği Teşiklatı Toplantısına davet ettik. Daha önce aralık ayında aldığımız kararlar da dahil bu toplantıdan Filistinlilerin haklı davaları için çok güçlü bir mesaj çıkmış olacaktır. Oradaki acıların sona ermesinin tek yolu vardır. İsrail ve Filistin'in iki tane ayrı müstakil ülke olarak 1967'deki toprak bütünlüğünün sağlanması ile mümkün hale gelecektir. Bugün Filistin devleti dediğimiz üç parçaya bölünmüş birbirleri arasında irtibat kesilmiştir. Dünyanın düzenini küresel barışı korumakta görevli olan BM'nin bu kadar acze düştüğü çaresiz kaldığı hiç başka bir olayda görülmemiştir. Uzun süreden beri BM'nin yapısının yeniden gözden geçirilmesi, veto sisteminin değiştirilmesi dünya beşten büyüktür söyleminin bu olayda da ne kadar haklı olduğunu ortaya koymuştur.

Başbakan Binali Yıldırım: Bir yanda İsrail ve ABD kutlama yaparken diğer yanda İsrail askerleri savunmasız insanları katletti.https://t.co/Sv8Z36acRF pic.twitter.com/LACB7FPXg2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Mayıs 2018

Kaynak: TRT Haber