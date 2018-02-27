Başbakan Yıldırım: Dönün utanç dolu tarihinize bir bakın

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda düzenlenen ATO Olağan Meclis Toplantısı'nda katılımcılara hitap etti.

"Gözünüzü kırpmadan katlettiğiniz milyonlarca insanın hesabını verin"

Yıldırım, Hollanda'nın skandal 1915 kararına tepki göstererek ülkenin katliam ve sömürgelerle dolu tarihine değindi ve şunları söyledi:

"Bugün, bize ders vermeye çalışıyorlar, 'soykırımdan' bize hesap sormaya çalışıyorlar. 'Ermeni soykırımı, 1915 olayları.' Siz bir kere bunu bize soracağınıza dönün, utanç dolu tarihinize bir bakın. Sömürgecilik, soykırım, katliam sizin geçmişinizde var. Önce geçmişteki o kirli hesapları verin, o köle ticaretinin hesabını verin. Yıllarca sömürdüğünüz ülkelerin hesabını verin. Gözünüzü kırpmadan katlettiğiniz milyonlarca insanın hesabını verin de ondan sonra gelin bize böyle bir uydurma istinatlarda bulunun."

"Esenboğa Havalimanı'nı yaparken CHP'liler bize ot yoldurdu"

Havacılıkta Ankara'ya yapılan yatırımları anlatan Yıldırım, şunları anlattı:

"Biz 2003'te göreve geldiğimizde Ankara Esenboğa Havalimanı köy meydanı gibiydi. Basit, konteyner yapılarda hizmet veren bir havalimanıydı. Burayı yaparken CHP'liler bize ot yoldurdu. 'Devletin, milletin parasını kime peşkeş çekiyorsunuz. Ne lüzum var Ankara'ya böylesine devasa bir terminal yapmaya. Devlet şu kadar zarar edecek, yanlış proje...' Neler söylediler. Açtık, ilk yıl verdiğimiz garantinin üstüne yolcu oldu, 1 milyon da fazla yolcu geldi, üste de para aldık, para almaya devam ediyoruz. Süre bitti, tekrar uzun vadeli kiraya verdik. Devlet düzenli olarak tıkır tıkır parasını alıyor. Bir de güzel tesislere sahip olduk. Yani cepten beş kuruş harcamadan hem havalimanımızı modern hale getirdik hem de yıllık ilave para alıyoruz."

"Suriye'deki otorite boşluğu bazılarının iştahını kabarttı"

Yıldırım, Türkiye'nin, bir yandan büyüme ve kalkınma, vatandaşının refahı ile gençlerinin ve kadınlarının istihdamını sağlama çabası gösterirken, diğer yandan bir beka mücadelesi verdiğini şu sözlerle anlattı:

"Özellikle Suriye'deki otorite boşluğu bazılarının iştahını kabarttı. Terör gruplarını yoldaş alan sözde müttefiklerimiz var. PYD/YPG/PKK ile kol kola terörle mücadele. Bu ne biçim iş? Amerika bunu yapıyor. Diğer yandan 'DEAŞ mücadelesi' diyoruz. Bir bakıyorsunuz DEAŞ'ın önünü açmışlar, yol veriyorlar. PKK kılık değiştirdi, isim değiştirdi şimdi Afrin'e geldi. Afrin'de kim akıl verdiyse o akılla Türkiye'nin hudutları boyunca bir terör devleti kurmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin başını ağrıtmak için ileride Türkiye'yi meşgul etmek, enerjisini harcaması için büyük bir proje var. Bir yandan bu projeyi akamete uğratıyoruz bir yandan da ülkemizi geleceğe taşıyoruz."

"Kim hangi silahıyla hangi aracıyla gelecekse buyursun gelsin"

Bu yıl için de felaket senaryoları yazıldığını söyleyen Başbakan Yıldırım, "2018'de Türkiye, dar boğaza girecek, şöyle olacak böyle olacak.' Biz, bu hikayeyi daha önce de dinledik. Biz, ülkemize güveniyoruz, özel sektörümüze güveniyoruz, milletimize güveniyoruz, ekonomimize güveniyoruz. Kim hangi silahıyla hangi aracıyla gelecekse buyursun gelsin. Bu ve buna benzer tehditleri Türkiye çok gördü." dedi.

"Nereden gelirse gelsinler, canlarına okumayı da biliriz"

Terörle mücadelede çok büyük bir mesafe alındığını söyleyen Yıldırım, "Bunu gören emperyal güçler, terör örgütünün ismini değiştirerek, başka bir yerden karşımıza çıkarıyorlar. Suriye'de, Kobani'de, Ayn El-Arab'da, Membiç'te, Afrin'de başka kılıkla başka isimle karşımıza çıkarıyorlar ama biz 40 yıldır onların ciğerini biliriz. Kimin ne mal olduğunu çok iyi biliriz. Nereden gelirse gelsinler, canlarına okumayı da biliriz." dedi.

Kaynak: AA, TRT Haber