Başbakan Yıldırım: Boğazlarda milli gemi trafik sistemini kuruyoruz

Başbakan Binali Yıldırım, Denizcilik Zirvesi açılış oturumunda konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda tarihe geçen şehit olan denizcileirmize Allah'tan rahmet diliyorum. Barbaros'ları, Piri Reis'leri kaptan-ı deryaları şükranla anıyorum. Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne ülkemiz ilk olarak 1999'da konsey üyesi oldu. C kategorisinde üyeliğimiz devam ediyor. Türkiye bugüne kadar aldığı desteğin daha fazlasıyla rekor bir oyla tekrar seçildi.

- Türkiye güçlü tarihi mirası, coğrafi konumu ve her geçen gün büyüyen deniz filosuyla katkı sunmaya devam edecek. Denizcilik gönlümü dolduran büyük bir sevdadır. 100'den fazla değişik kültürlerden gelen denizci geleneğine sahip ahbaplık kurma fırsatını buldum. Bu arkadaşlarımızın birçoğu önemli bir göreve geldiler. Dünya Denizcilik Üniversitesi sıradan üniversiteler gibi değil. Alanlarında ciddi bir emeği olan bunu uluslararası düzeyde diğer ülkelerden gelen arkadaşlarıyla paylaşma fırsatı olan uzman arkadaşlar.

- Türkiye'de son 15 yıl içerisinde yapılan altyapı projeleri konusunda Avrupa İmar ve Yatırım Bankası bir araştırma yapmış. Sonuçlara göre Türkiye'de bölünmüş yollara yapılan yatırım son 12 yılda sayesinde iller arasındaki mesafe en az 1,5 saat mesafe kısaldı. Bu yollar sayesinde Türkiye'nin işsizliği ülke bazında %1 azaldı. Bütün iller ihracat yapar hale geldi. Daha az kalkınmış illerden daha fazla kalkınmış illere olan göçler durdu. Tersine göç başladı. Karayolları, demiryolları ve denizcilik ülkelerin kalkınması için önemli bir araçtır. Yapılan ulaşıma altyapıya yatırım Türkiye'nin 3 kat büyümesinin arkasındaki gerçek sebeptir. 2016'ya kadar Türkiye milli gelirini 3 kat büyüttü.

- Geçen yıl dünyada birçok belirsizlik olmasına rağmen küresel piyasalarda dalgalanmanın devam etmesine rağmen Türkiye 3. çeyrekte dünyada bir numara oldu. 1,5 milyon vatandaşımıza 2017 içinde iş bulduk. Yatırımla oluyor bu. Bu yıl ve gelecek yıl aynı kararlılıkla çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Büyümeye devam edecek Türkiye. Türkiye'nin deniz hudutlarının uzunluğu kara hudutlarının 3 katı. Denizcilik sektörü elbette çok önemli kayıtsız kalmamız söz konusu olamaz. Son 16 yılda denizcilik faaliyetlerinde ciddi bir ivme yakaladık.

- 46 ülkeyle 62 adet denizcilik anlaşmamız var. Büyük yat üretiminde Türkiye bir marka. Tersane sayımızı 78'e çıkardık. 177 adet iyi donatılmış limanımız var. Son 16 yılda deniz ticaret filomuzda yüzde 67'lik bir artış söz konusu. Deniz ticareti filo bakımından 15. sıradayız. İster kendi bayrağınızı çekin ister başka bayrağı çekin armatör kimse ona aittir. Gemi adamları yetiştirmede uluslararası standartları yakalayan bir ülkeyiz.

- Denize kıyısı olan her bölgede en az bir tane aktarma limanı çalışmamız var. Ülkemizi adeta bir aktarma merkezine dönüştürüyoruz. Boğazlarımızın tamamında tamamen yerli ve milli gemi trafik sistemini kuruyoruz. Bitirme aşamasına geldik. Bütün denizlerimizde seyreden gemilerin 7/24 esasına göre izlenmesi ve oluşabilecek muhtemel risklere karşı gerekli müdahalelerin yapılması.

- Dünyada savaş gemisini milli olarak tasarlayan, inşa eden, hizmete alan 10 ülke arasında yer alan ülke Türkiye'dir. Bu gemiler sadece deniz kuvvetlerinin değil dost ülkelerin ihtiyacını da karşılıyor. Artık Türkiye gerek ticaret gemisi gerekse askeri amaçlı gemi yapımında her türlü tecrübeye ve yetkinliğe sahiptir. Dünyanın en büyün amfibi çıkarma gemilerini yapabilecek teknlojiye sahibiz. Dünya pazarlarında söz sahibi olan ülkeler arasında yerimizi alıyoruz.

- Denizciliği geliştirmek için bazı tedbirler aldık. Yakıtta vergilerin kaldırılması. Sektöre 6,5 milyar lira destek sağladık. Avrupa'ya ciddi bir ihracat yapıyoruz. Ülkemiz sadece denizcilikte değil birçok alanda atılımlarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yılın büyümesi yüz ağartıcı oldu. Son 10 yıldır bir ekonomik kriz var. 2016'dan sonra yavaş yavaş küresel büyümede olumlu yönde gelişmeler görüyoruz. Bu sene iyi gidiyor. Küresel krizde en büyük zarar gören sektör denizcilik sektörüdür. Dünya ticareti küçülünce ticaretin finansmanı yapılamaz hale gelince bundan en çok etkilenen denizcilik oldu.

- Son 1,5 yıl içerisinde sektörde toparlanma başladı. Sektörde yüzler gülmeye başladı. Dünyanın birçok ülkesi küçüldü. Avrupa küçüldü. ABD'de büyüme sınırlı kaldı. Türkiye ardı ardına her yıl büyümeye devam etti. İhracatta artış devam ediyor. İstihdamda artış devam ediyor. Türkiye küresel kriz boyunca dünyadaki mega projelere baktığımızda. Bu 10 büyük projenin 6 tanesini Türkiye yapmış. Yavuz Sultan Selim köprüsü, Avrasya, Marmaray, Çanakkale 1915 köprüsü. Bunlar dünya krizi devam ederken Türkiye'nin gerçekleştirdiği projeleri. Kamu bütçesiyle değil yap işlet devret modeliyle gerçekleştirildi.

- Yeni İstanbul Havalimanı dünyanın en büyük havalimanı olacak. Daha dün Çanakkale 1915 köprüsü için 24 banka %70'i yabancı banka kredi teklifinde bulundu. Türkiye havayollarında da çok önemli bir mesafe katetti. 304 noktaya uçuş yapıyor THY. Bir ülkede güven, istikrar olursa çok kapsamlı projeleri gerçekleştirebilirsiniz. Türkiye son 15 yılda güçlü siyasi iradenin verdiği şartlarla bu işin üstesinden gelmiştir.

- Demokrasimize, milli iradeye yönelik kalkışmaya rağmen bu başarıyı sağlamıştır. Denizcilikle ilgili çok mevzuat oluşturuluyor. İstediğimiz başarıyı yakalayamıyoruz. Bazı konularda alınması gereken kararlar gecikiyor. Bu gecikmeninde ülkelere dünya denizciliğine çok maliyeti oluyor. BM'de gördüğümüz ve bugün her fırsatta her kesimde hoşnutsuzluğunu dile getirdiği BM'nin daha etkin olması yönündeki beklenti ve bölgesel küresel sorunlara çözüm üretmedeki yetkinliği ne yazıkki yaşanan olaylarla sorgulanıyor.

- BM uluslararası barışı, iç karışıklıkları önleyen sürdürülebilir küresel kardeşliği ve dostluğu geliştiren bir kuruluştur. BM'nin daha etkin çalışması ve 5 daimi üyenin veto hakkının daha adil kullanılması dünya BM üyelerinin en büyük beklentisidir. Cumhurbaşkanımız haklı olarak gündeme getiriyor. BM'nin reform çalışması daha da hızlanır beklenti karşılanmış olur. Avrupa limanlarında daha titiz davranılıyor ama dünyanın başka limanlarında standartlar istenilen düzeyde olmuyor. Bu farklılıkları azaltacak çabalara daha fazla zaman ayırmamız lazım.