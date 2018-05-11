Başbakan Yıldırım: Demokrasi sınavı sanal alemde değil sandıkta

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım partisinin Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi'nde konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle;

"Algı operasyonlarıyla sonuç çıkmaz"

"Türkiye'nin genç fikirlere ihtiyacı var. 24 Haziran yaklaşıyor. Birileri, ana muhalefet sanal alemde, sanal mesajlarla bırakın 'Tamam' desin dursun, biz ne diyoruz, 'Durmak yok, yola devam' diyoruz. Bizim hileli işlerle, katakulliyle işimiz olmaz, demokrasi sınavı sanal alemde değil, sandıktadır. Sandığa gidilecek ve sınavı herkes verecek. Algı operasyonlarıyla sonuç çıkmaz, 12 seçimden alnının akıyla çıkan AK Parti'nin adresi sanal hesaplar değil, sandıktır." diye konuştu.

"Hevesleri sandığın içinde kalacak"

"Millet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedefe koyanların adreslerini iyi biliyor. Kandil'den, Pensilvanya'dan talimat alanların, medet umanların bu hevesleri sandığın içinde kalacak, bunu buradan ilan ediyorum. AK Parti gençliği, ruhunu emperyalistlere kiralayanlarla değil ülkesine, milletine ve bayrağına gönül verenlerle birliktedir. Türkiye'nin pırlanta gençliği, Türkiye düşmanlarına değil, kendi kaderine, kendi liderine, Recep Tayyip Erdoğan'a tabidir, liderine sahip çıkacaktır."

"AK Parti terörün belini kıran partinin adıdır"

"Gençler, AK Parti'nin 16 yılına bir bakalım. AK Parti 29 yeni havalimanı demektir. AK Parti dev şehir hastaneleri demektir. AK Parti 285 bin yeni derslik demektir. AK Parti 111 yeni üniversite, hızlı tren, hastane, ambulans, 20 bin kilometre bölünmüş yeni yol demektir. 300 tünel, 78 ile doğalgaz getirmek demektir. İşte bu hizmetler AK Parti'nin karnesinde milletin gönlünde yer almıştır. Bitmedi, bitmezde AK Parti demek Türkiye'yi 3,5 kat büyütmek demektir. AK Parti Türkiye'yi başarıdan başarıya taşıyan kadrolar demektir. AK Parti Marmaray'ı, Avrasya'yı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Ovit Tünelini, dünyanın en büyük havalimanı demektir. Milli siyasetin adı AK Parti'dir. AK Parti terörün belini kıran partinin adıdır. "

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Gençlik Kolları Kongresi'nde konuşuyor. https://t.co/GqhdXXTq5B — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 11 Mayıs 2018

"Dörtlü ittifak ne diyor? 'Recep Tayyip Erdoğan olmasın da Türkiye'ye ne olursa olsun. Ekonomik istikrar bozulsun Türkiye düşmanlarına gün doğsun. Tarihe geçen liderliği ile Türkiye'yi uçurumun eşiğinden çıkaran Recep Tayyip Erdoğan olmasın da ne olursa olsun.' Siyasi istikrar için durmak yok, ekonomik istikrar için durmak yok, güçlü lider Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'ye durmak yok, Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemin cumhurbaşkanı yapmaya var mıyız gençler? AK kadroları güçlü bir şekilde Meclis'e taşıyacak mıyız? Bu aşk, bu heyecan sizde olduğu müddetçe evvelallah kimse bizim sırtımızı yere getiremez."

"Geleceği birlikte inşa ediyoruz"

"Geleceği birlikte inşa ediyoruz. Türkiye'nin bugünü, yarını olan siz gençler ile inşa ediyoruz. Kurucu liderimiz cumhurbaşkanımız genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın millete ait emaneti teslim edeceği nesil sizsiniz. Siz diriliş neslisiniz. Bu millete kumpaslar kuruldu. AK Parti ile millet arasındaki köprüler yıkılmak istendi. Kapatma davası gördük, siyasi yasaklamalar, muhtıralar, 15 Temmuz hain darbesini de gördük. Ama yılmadık. Allah'ın hisabı, zalimin planından daha büyüktür dedik. Tohum saç, bitmezse toprak utansın, edefe varmayan mızrak utansın, hey gidi küheylan koşmana bak sen, çatlarsa doğuran kısrak utansın."

Kaynak: TRT Haber