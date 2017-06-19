Başbakan Yıldırım: Darbeciler ilişkilerimize darbe vurmasın

Başbakan Binali Yıldırım, Atina temaslarının ilk durağında Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir araya geldi. Yıldırım, Başbakanlık binasında Yunan mevkidaşı tarafından karşılandı.

'Sorunları iyi komşuluk ve adalet içinde çözmek mümkün'

Başbakan Yıldırım, baş başa görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında, "Darbe sonrası yaşananlar ve daha sonra da Türkiye'de anayasa değişikliğine yönelik süreç içerisinde Avrupa Birliği maalesef olumsuz bir tutum içerisine girdi. Bunların, ilişkilerimizin olumlu yönde gelişmesi için hiçbir katkısı yok. Artık bütün bunlar geride kaldı. Avrupa Birliği ile Türkiye yeni bir vizyonla, yeni bir başlangıç yapmak istiyor." diye konuştu.

"Kıbrıs konusu Yunanistan için de çözülmesi gereken bir mesele"

Yıldırım, "Kıbrıs konusunun Türkiye için de Yunanistan için de çözülmesi gereken bir mesele olduğunu biliyoruz. Çözümün adil olması lazım, adil yönetişimi sağlaması lazım. Ada'da yaşayan Türk toplumunun, Rum toplumunun gelecekteki güvenliğini de teminat altına alacak bir çözüm getirilmesi lazım." dedi.

Yunanistan'a kaçan darbeci askerler

Başbakan Yıldırım "Biz, ülkemize karşı açık darbe yapan kişilerin iadesini arzu ederiz, isteriz. Türkiye hakikaten zor günler geçirdi. Hukukun verdiği karara saygılıyız ama istiyoruz ki darbeciler, Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilere darbe vurmasın." diye konuştu.