Başbakan Yıldırım: Cumhurbaşkanımıza itibar suikastı yapmaya çalışıyorlar

Başbakan Yıldırım, İstanbul'da '1915 Çanakkale Panaroma' programında konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının satırbaşları şu şekilde:

- AK Parti kurulduğu ilk günden beri prensibi var. İşimiz hizmet, gücümüz millet, 15 yıldır millete hizmet etmek için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Amacımız dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürmek. Türkiye'yi bu amaçla 15 yıldır dev yatırımlarla buluşturduk. Türkiye'ye çağ atlattık. 15 yılda dağ gibi dev yatırımlarla buluşturduk. Türkiye'yi 3 kat büyüttük. Dünyada 10 mega projenin 6 tanesini Türkiye yaptı.

- Türkiye'nin kattettiği mesafeyi hazmedemeyenler saldırılarını sürdürüyor. Saldırının başında da Kılıçdaroğlu, senaryonun koltuğunda da FETÖ var. Konu Türkiye'ye diz çöktürmek. Bunun için Kılıçdaroğlu'nun eline kağıtlar tutuşturarak Cumhurbaşkanımız hakkında itibar suikasti yapmaya çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu siyaseten mücadele etmek istiyorsan senin karşında Cumhurbaşkanı var. Onunla baş edemeyeceğini anladın şimdi de ailesinemi saldırmayamı çalışıyorsun? Bir meselen varsa milletin karşısına çık söyle.

- Kılıçdaroğlu partisinide uçuruma sürüklüyor. Kılıçdaroğlu heybende ne varsa dökte rahatla. İşin gücün terör örgütlerinin dümeninde atıp tutmak. FETÖ'cülerin büyüsüne kapılmış gidiyorsun. Siyasi tarihede iftiracı olarak kaydedileceksin. Anayasa değişikliğini AİHM'e götürdünmü? Milyonlarca vatandaşın oyunu hiçe saydınmı? Senin yüzün kızarmadımı? Kızarmaz. Elindeki belge dediğin ne varsa götür mahkemelere ver. Çamur at izi kalsın politikalarına son ver. Her seçimde aynı suçmalar ve itibar suikastine karşı amansız mücadele verdik. Tek destekçimiz milletimiz dedik. 12 seçimin 12'sinide kazandık. Bu iftiraların yalanların dolanların sahibi Kılıçdaroğlu 2009'dan beri bu partinin başında. Hangi seçimi kazandın? Her seçimde kazanmazsam istifa edeceğim dedin. Seçim bitti herşeyi unuttuk. Önce dürüst olacaksın millete verdiğin sözün arkasında duracaksın. Vatandaş senin yalanına dolanına niye itibar etsin. Atatürk'ün partisini küresel sömürge güçlerinin arka bahçesine çevirdiniz. Milli iradeye dava açacağına elindeki belgeleri yargıya ver yürek yok.

- CHP'nin akıl hocası FETÖ 17-25 Aralık'ta bir yargı darbesine kalkışmış başarılı olamamıştı. 15 Temmuz'da tekrar denediler. Milletin üzerine alçakça ateş ettiler. Yine başarılı olamadılar. Bu başarısızlıklarının arkasından darbeye kaldıkları yerden devam için orayı seçtiler. Kendi vatanına ihanet eden FETÖ, ABD'nin eteğinde siyasi güç dileniyor. Kendi toprağında itibar görmeyen insanların yabancı güçlerin kuklası olmaktan başka hiçbir şansı yoktur. Bu hain topluluk ABD'deki davaya müdahil olarak Cumhurbaşkanına algı oluşturmak için var gücüyle çalışıyor. Alnımız açık. Hiçbir zaman Türkiye'nin menfaatine zarar verecek bir işin içinde olmadık.

ABD'de 'ambargo' davası

- Bu dava hukuki olmaktan çıkmış, siyasi şekle dönüşmüştür. Amaç Türkiye'yi, Türk ekonomisini sıkıştırmaktır. Biz bunların nicesini gördük. Anlımızın akıyla çıkarak bugünlere geldik. Bu davanın en heraretli takipçisi CHP. Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'da şehitler verdik. Sen 15 Temmuz şehitlerinin faillerinin davasına hiç gittinmi? Eğer milliysen yerliysen ilk önce git şehitlerin davasına katıl. Şehitlerin gazilerin hakkını savun. Türkiye'ye kumpas kuran çevrelerin davalarına destek verip onlarla beraber olmak ne millilik ne yerlilik olsa olsa onlarla işbirliği yapmaktır. Türkiye'nin aleyhine çıkacak kararları izlemeleri yer almaları ülkemiz adına büyük talihsizliktir.

- Türkiye birçok badire atlattı bütün bunlara rağmen ekonomimiz dimdik ayakta. 2002'de ülkemizde yapılan yatırımlar sadece 70 milyardı. 2016 senesinde 765 milyara ulaştı. 10 kat artıştan bahsediyoruz. 55 binden fazla küresel yatırımcı var. Çin ve Hindistan'dan sonra en hızlı büyüyen ülke Türkiye'dir. Ülkemize karşı plan kuranların arkasına sığınarak siyaset yapmayı artık bırakın. OCD büyüme beklentisini yüzde 6,1'e getirdi. İhracatımız bugün rekordan rekora koşuyor. 155 milyonun üzerine bu yıl çıkmış olacağız. Önümüzdeki senede büyümeyi iş, aş alanları oluşturmayı ekonomimizi geliştirmeye devam edeceğiz.

- Kılıçdaroğlu 90'lı yıllarda Okmeydanı hastanelerinin durumunu unuttun AK Parti'ye laf atıyorsun. AK Parti'nin başarılarını gölgelemeye çalışıyorsun. 8 sene SSK'da müdürlük yaptın sıfır zararla aldın SSK'yı 2 katrilyon zararla teslim ettin. Bu millet sana Türkiye'yi teslim eder mi?