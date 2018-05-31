Başbakan Yıldırım: Cumhur İttifakı işareti sadece milletten alır

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin Giresun mitinginde konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Şimdi diyorlar ki darbeler dönemine geri dönelim"

- Adaylar meydanlarda, vatandaşla bir araya geliyorlar. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi, Cumhurbaşkanımız dışındaki bütün adaylar ne diyor, "Biz parlamenter sisteme geri döneceğiz." Yani 16 Nisan'da yaptığı halk oylaması belli ki bunların içine sinmemiş. Yenilmeyi bir türlü kabul etmemişler. Şimdi diyorlar ki millet o kararından vazgeçsin, darbeler dönemine, vesayetler dönemine geri dönelim. Biz ne diyoruz, durmak yok farkımız bu. Onlar geriyi işaret ediyor, biz ileri diyoruz, daima ileri.

- 'Sağ elinize güneşi, sol elinize ayı vereceğim' diyorlar. Vaat de vaat...Vaatte ölçü, izan yok. İyi güzel de kardeşim sen CHP'nin seçim beyannamesini okumadın mı? Orada diyor ki cumhurbaşkanı sembolik olacak, yetkileri olmayacak. Hangi yetkiyle bunları yapacaksın? Hem yetkilerini kaldıracaklar, parlementer sisteme geri dönecekler, hem de boyundan büyük vaatler vereceksin. Millet yemez bunu. Seçim kararından sonra Cumhurbaşkanımız seçim beyannamemizi milletimizle paylaştı. 5 yıl boyunca nasıl bir Türkiye hedeflediğimizi açık seçik ortaya koyduk. Sloganımız, "Erdem, cesaretle Türkiye şahlanıyor."

"Cumhur İttifakı, işareti sadece milletten alır"

- 146 büyük projeyi yine milletimizle paylaştık. Cumhurbaşkanımız bir koldan, biz ayrı koldan Türkiye'yi karış karış geziyoruz. Bu sistemde biliyorsunuz sadeleştirme yapıyoruz, iki başlılığı ortadan kaldırıyoruz. Başbakanlığı kaldırıyoruz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni getiriyoruz. İşler daha da hızlanacak. Bürokrasi daha da azalacak.

Başbakan Binali Yıldırım: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile işler hızlanacak. Bürokrasi daha da hızlanacak.https://t.co/iZqberp9ew pic.twitter.com/VBqtfzf3nz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 31 Mayıs 2018

- Cumhuriyetin 100. yılı için de yeni projelerimiz var. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Peki, bunlar neden bahsediyor? Adaylar Kanal İstanbuk projesini iptal edeceklermiş. Savaştan, ölümden kaçıp bize sığınmış Suriyeli kardeşlerimizi geri gönderecekmiş. İnsanlık öldü mü insanlık. Biz asil bir milletiz.

- Bunların bir derdi var, Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmek. Güçleri yeter mi? Sizin de inanmadığınızı anladılar nihayet, ayarları bozuldu. Adına Millet İttifakı deyip Cumhur İttifakı'na iftira üstüne iftira atıyorlar. Cumhur İttifakı'nın özeti, 15 Temmuz'a karşı meydanlara inen Giresunludur. Ezanları dindirtmeyen, milletin adamına sahip çıkan ittifakın adı Cumhur İttifakı'dır. Cumhur İttifakı Pensilvanya'dan, Kandil'den işaret almaz, işareti sadece milletten alır. 24 Haziran'da bunlara hak ettiği cevabı verecek miyiz? Güçlü Türkiye için durmak yok.

Başbakan Binali Yıldırım: Cumhur İttifakı Pensilvanya'dan, Kandil'den işaret almaz, işareti sadece milletten alır.https://t.co/iZqberp9ew pic.twitter.com/wYKQvaiCpE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 31 Mayıs 2018

"20 bin seyircili Giresunspor stadını yapıyoruz"

- 16 yılda Giresun'a birçok hizmet yaptık. Tam 18 milyar yatırım yaptık. Üniversite kurduk mu Giresun'a? 1700 derslik, 13 yeni hastane, 28 sağlık tesisini yaparak Giresunluların hizmetine sunduk. 300 yataklı merkez devlet hastanesinin de aralarında bulunduğu 5 yeni sağlık tesisinin inşasına başladık. 20 bin seyircili Giresun stadını da yapıyoruz, Giresunspor'a hayırlı uğurlu olsun. Stad bittikten sonra mevcut stadı da millet bahçesi yapacağız.

- 2002'de ne kadar bölünmüş yol vardı? Şehir geçişleri vardı sadece. Şimdi 88 kilometre ilave yol yaptık ve 116 kilometreye ulaştırdık. 10 tane yol çalışmamız devam ediyor. En önemlisi Karadeniz-Akdeniz yolu. Bunun da çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

"Ekonomik hamlelerle Türkiye'ye ayar vermek isteyenlerin ayarını bozacağız"

- Teröristler bugün alçakça saldırıları sonucunda 3 kardeşimizi şehit ettiler. Terörü Türkiye'nin gündeminden çıkarmaya ahdettik, yemin ettik, ant olsun ki çıkaracağız. Artık terörün beli büyük oranda kırıldı.

Başbakan Binali Yıldırım: Terörü Türkiye'nin gündeminden çıkarmaya yemin ettik. Artık terörün beli büyük oranda kırıldı.https://t.co/iZqberp9ew pic.twitter.com/oJfZ43HDSR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 31 Mayıs 2018

- Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı hiç yalnız bırakmadınız. Şimdi zaman 24 Haziran'da milletin adamı Türkiye sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan'ı, yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı seçme zamanıdır. Tayyip Erdoğan'ı tekrar cumhurbaşkanı seçecek miyiz? Bazıları diyor ki Recep Tayyip Erdoğan'ı seçelim de gerisi önemli değil. Aman tuzağa gelmeyelim. Güçlü hükümet güçlü meclis demek. Mecliste güçlü olursanız Cumhurbaşkanımız daha güçlü işler yapar. 24 Haziran'da darbeler, kumpaslar, vesayetler tamamen yok olacak. Milli birliğimiz daha da sağlamlaşacak. Ülkemiz hakkında planlar yapanların planlarını başlarına geçireceğiz inşallah.

- Yerli otomobil projesini de hızla hayata geçireceğiz. Ekonomik hamlelerle Türkiye'ye ayar vermek isteyenlerin ayarını bozacağız. Türkiye, eğitimde, sağlıkta, ulaşımda yeni hamlelerimiz inşallah birlikte gelecek. Kaybedecek bir dakikamız bile yok.

Kaynak: TRT Haber