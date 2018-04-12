Başbakan Yıldırım, Çipras ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile telefonda görüştü.

Yıldırım, Ege Denizi'nde düşen Yunanistan'a ait savaş uçağında hayatını kaybeden pilot için Çipras'a taziyelerini iletti.

Yıldırım ve Çipras, gündemdeki konuları sağlıklı şekilde ele alabilmek için iletişim kanallarının açık tutulması için anlaşmaya vardı.

Ege Denizi'nde Yunan savaş uçağı düştü

Mirage 2005-5 tipi savaş uçağının İskiri Adası'nın kuzeydoğusunda düştü. Kazanın meydana geldiği bölgede kısa sürede uçağa ait enkaza rastlandı.

Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos da Twitter mesajında pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kazanın sebebinin belirlenmesi için bir komisyon kuruldu.

Kaynak: TRT Haber